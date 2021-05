Faustine Bollaert dans la tourmente, elle prend la pose avec un bijou complètement hors de prix

On peut dire que Faustine Bollaert pourrait très bien être amenée à regretter le tout dernier cliché qu’elle vient de publier sur les réseaux sociaux. En effet, c’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir que l’animatrice avait pu proposer une création de Valérie Messika, qui a créé un bracelet à un prix vraiment dingue. Alors que les français se trouvent tous actuellement dans des situations assez terribles, personne n’aurait pu penser que l’animatrice mythique allait pouvoir se montrer de la sorte sur les réseaux sociaux.

En tout juste quelques minutes, les internautes se sont montrés tous complètement scandalisés. Alors que Faustine Bollaert est assez proche de sa communauté sur Instagram, certains d’entre eux se sont trouvé depuis vraiment furieux contre l’animatrice, et ils n’ont pas du tout hésité à prendre la parole à ce sujet. Avec des chiffres du chômage qui viennent de tomber et qui ne sont pas bon du tout, il se trouve que l’animatrice a pu se retrouver dans une polémique assez incroyable, et cela n’a pas du tout plu aux français qui pour certains d’entre eux ne pourront même pas partir en vacances (autour de 50% selon le dernier sondage de l’Ifop).

Faustine Bollaert partage un cliché de ce bracelet et devient la risée du web

On peut dire que Faustine Bollaert va probablement regretté d’avoir diffusé cette photo qui est au coeur d’une très grosse polémique en ce moment. En effet, la publication de Faustine Bollaert peut paraître assez anodine sur le papier, mais c’était sans se douter que la communauté de Faustine Bollaert n’hésite pas à aller vérifier chaque information qui est communiquée.

Ainsi, après avoir pu parcourir le web entier, certains internautes se sont donc rendu compte que le bijou que portait Faustine Bollaert, qui est un bracelet que l’on peut acheter sur le web sur un site de vente en ligne, coûte autour de 990 euros. Une somme assez incroyable, qui ne correspond pas du tout à la plupart des moyens dont disposent la plupart de ses abonnés.

Par ailleurs, il se trouve que sur cette boutique de créateur de bijoux, on peut trouver d’autres bracelets vendus actuellement à 890 euros, et même d’autres bijoux qui peuvent grimper jusqu’à 30 000 euros. Devant cette information, les internautes se sont empressés de dénoncer la situation de Faustine Bollaert qui semble selon certains internautes complètement « déconnectée » de la réalité.

Faustine Bollaert accusée de réaliser un mauvais placement produit, elle déçoit ses followers

C’est malheureusement des accusations qui ne cessent d’affluer en ce qui concerne l’animatrice Faustine Bollaert. En effet, depuis qu’elle a réalisé cette publication où elle porte un bracelet qui est vendu à près de 1000 euros, certains internautes l’accusent de réaliser un placement produit rémunéré.

Toutefois, à cette heure-ci, personne ne peut être en mesure de dire ce qu’il en est réellement. Faustine Bollaert aurait très bien pu choisir de partager par elle-même ce bracelet qui est tout simplement magnifique, il faut bien le dire. Néanmoins, pour le moment, nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet, et il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour pouvoir savoir ce qu’il en est réellement, à moins que Faustine Bollaert ne décide de ne pas s’exprimer à ce sujet.