Faustine Bollaert s’affiche en petit bikini rouge : la photo qui affole les réseaux sociaux !

Les vacances d’été sont une véritable occasion pour recharger les batteries et l’animatrice de radio et télé a bien l’intention de profiter au maximum de ces moments agréables.

Faustine pose en bikini rouge et affole la toile

En tant que l’une des célébrités les plus suivies sur Instagram, la photo de Faustine Bollaert publiée ce jeudi 6 août 2020 a fait monter la température sur le web. La jolie femme est bien connue pour ses posts qui affolent toujours ses fans. Cette fois ci encore, elle dévoile son joli corps bronzé alors qu’elle est en bikini. Depuis le début des vacances, il faut dire que nos stars nous ont bien régalés. Après les récents clichés de Flavie Flament et de Karine Ferri, c’est au tour de la sublime Faustine de partager quelques moments de ses vacances avec ses followers pour qui elle a beaucoup d’estime. C’est une manière pour l’animatrice de donner de ses nouvelles. Elle passe des vacances exceptionnelles cet été d’autant plus qu’elle a décidé de les vivre avec son mari et ses deux enfants. Ainsi, la jolie brune, qui passe des moments inoubliables en famille a néanmoins profiter pour faire vivre ces moments à ses abonnés.

Celle qui anime l’émission « ça commence aujourd’hui », a décidé de faire le tour de la France. Après leur séjour sur la Dune du Pilat et une escale du côté de Dordogne, la merveilleuse famille a ensuite pris la route de Bretagne. La femme de Maxime Chattam en a profité pour prendre une photo d’elle en bikini rouge. On l’aperçoit moulé dans son joli maillot de bain qui fait ressortir ses belles rondeurs. Une photo qu’elle a mise en légende accompagné d’un bref message. Une image qui a provoqué une centaine de réactions de ses abonnés. La mère de famille a reçu de nombreux compliments pour son beau corps bronzé.

Des vacances mémorables en famille

Il faut dire que passer des vacances bien méritées aux côtés de ceux qu’on aime est la chose la plus agréable qu’il soit. Si la famille a choisi la destination de la Dordogne ou de la Bretagne, c’est bien grâce à la beauté du paysage qu’offrent ces parties de la France. Alors qu’elle a récemment fêté le cinquième anniversaire de son fils Peter, Faustine Bollaert compte encore bien profiter de sa famille avant la rentrée. Récemment, Faustine Bollaert faisait succomber ses followers grâce à une photo de son enfance en compagnie de sa grande cousine. Après cette nostalgie, la dulcinée de Maxime Chattam fait encore parler d’elle. Cette photo (selfie) de la présentatrice de France 2 a récolté de milliers de mentions j’aime sur Instagram.

Ces moments ensoleillés qui ont conquis les admirateurs de la journaliste ont été bien accueillis par les internautes. Tous les commentaires élogieux à l’endroit de Faustine lui ont certainement fait du bien. C’est toujours encourageant et intéressant de savoir qu’on est aimé par des personnes qui apprécient ce qu’on fait. La femme de 41 ans est tout aussi sublime et rayonnante que quand elle était encore beaucoup plus jeune.

Une célébrité très suivie sur Instagram

L’animatrice de ça commence aujourd’hui ne cesse de partager les moments importants de sa vie avec ses followers. Elle nous montrait encore le mois passé que les vacances ne consistent pas seulement à se bronzer la peau au bord d’une piscine mais de savoir aussi fouiller son album afin de revivre une certaine époque de sa vie. Cette photo de son enfance mise en légende sur son compte Instagram avec des courts messages nostalgiques, a créé beaucoup d’émotion auprès de sa communauté des réseaux sociaux.