Faustine Bollaert : son mari Maxime Chattam lui fait une incroyable déclaration !

Entre la célèbre animatrice française et son mari, tout va bien. Les deux tourtereaux ne loupent pas une occasion lorsqu’il faut le démontrer sur les réseaux sociaux. Depuis qu’ils se sont rencontrés, les deux amoureux sont devenus inséparables et filent le parfait amour.

Maxime Chattam rend un vibrant hommage à son épouse

Même après 10 ans de vie commune, Maxime Chattam et Faustine Bollaert sont toujours aussi complices. Très amoureux de la femme de sa vie, l’écrivain de 44 ans a dédicacé son nouveau livre à la journaliste accompagnée d’une belle déclaration d’amour. Ils leur arrivent souvent de parler de leur histoire d’amour et c’est toujours avec beaucoup d’émotion que ces derniers se confient sur leur idylle. Ce mercredi 5 novembre, le romancier a été invité sur le plateau de C à vous pour la promotion de son dernier ouvrage et la présentatrice de cette émission a remarqué que l’écrivain français avait dédicacé son livre à son épouse. En effet, Anne-Elisabeth Lemoine a vu que Maxime Chattam avait écrit sur la partie réservée aux dédicaces ce qui suit « À ma femme, Faustine, qui m’a permis de faire la distinction entre l’illusion et le bonheur ». Une déclaration qui n’a pas laissé l’animatrice de France 5 indifférente et qui a voulu en savoir plus lorsqu’elle demande à l’écrivain « C’est très joli, mais vous êtes le bonheur ou l’illusion ? ».

Maxime ne s’est pas empêché de faire de nombreuses confidences sur Faustine Bollaert. Il a d’ailleurs confié que cette dernière lui aurait permis de faire la différence entre l’illusion et le bonheur. Depuis qu’il a rencontré la journaliste française de 41 ans, sa vie n’a plus été la même. C’est sur les ondes de la radio Europe 1 que les deux amoureux ont fait leur rencontre. En 2012, les deux tourtereaux se sont passés la bague au doigt et sont devenus parents d’une petite fille de 7 ans et d’un petit garçon de 5 ans. Maxime faisait d’ailleurs savoir en 2019 qu’il passait par des moments difficiles à l’époque où il a connu Faustine et cette dernière l’aurait « reconnecté avec ses émotions ». Ceci étant, le couple partage régulièrement quelques clichés de leur quotidien d’autant plus qu’ils forment une merveilleuse famille.

Maxime Chattam et Faustine Bollaert unis plus de jamais

En 2019, Maxime Chattam avait fait fondre les internautes après une adorable déclaration de ce dernier à son épouse. En effet, comme il est de coutume pour le romancier, il avait rendu un vibrant hommage à Faustine Bollaert lors de son anniversaire. La journaliste soufflait sur sa quarantième bougie et son mari avait voulu lui souhaiter un joyeux anniversaire de la plus belle de manière. L’animatrice de France 2 est comblée que ce soit émotionnellement que dans sa carrière. Le père d’Abbie et Peter écrivait sur Twitter « La magie existe, Faustine me le prouve chaque jour. Joyeux anniversaire ma moitié ». Cela n’avait pas laissé les internautes indifférents qui n’avaient pas manqué de les féliciter d’autant plus qu’ils forment sans doute un couple idéal.

Voir cette publication sur Instagram ❤️8 ans #nocesdecoquelicot #mylove Une publication partagée par Faustine Bollaert (@faustinebollaert) le 1 Sept. 2020 à 12 :00 PDT

Depuis le vendredi 30 octobre, la France est de nouveau confinée après avoir été confronté à de nouvelles vagues de contaminations. Même si le premier confinement avait été mal vécu par plusieurs, Maxime Chattam faisait des confidences en mai dernier sur son « formidable » confinement qu’il avait passé avec son épouse. L’écrivain déclarait sur les ondes d’Europe 1 qu’il avait passé des moments de bonheur aux côtés de l’animatrice de radio et télé avec qui il était devenus plus proche. On espère que le couple passera encore un merveilleux confinement. Très discrète sur sa vie privée, la présentatrice de Ça commence aujourd’hui avait fait quelques confidences sur son couple le 11 mai dernier sur Télé Star.