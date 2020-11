Faustine Bollaert : son premier date avec Maxime Chattam s’est déroulé dans un hôpital psychiatrique !

Certains optent pour un rendez-vous au restaurant, d’autres préfèrent emmener leur conquête au cinéma. Mais pour Maxime Chattam, rien ne vaut les sensations fortes.

Alors que Faustine Bollaert était invitée sur le plateau de C à vous, la journaliste a décidé de revenir sur son premier rendez-vous avec l’écrivain, un 1er date pour le moins particulier et improbable qui a eu lieu dans un hôpital psychiatrique.

Faustine Bollaert : son attirance pour le glauque et le morbide

Faustine Bollaert a été invitée pour la première fois à partager un bon dîner en compagnie d’Anne-Elisabeth Lemoine et des autres chroniqueurs de l’émission C à vous ce vendredi 13 novembre. À cette occasion, la journaliste et animatrice de 40 ans en a profité pour revenir sur son passé, les différentes étapes de sa carrière et sur ses histoires d’amour. Elle a notamment évoqué sa participation au casting de Loft Story 2, une participation qui lui avait valu de s’attirer les foudres de Benjamin Castaldi.

Mais les chroniqueurs n’attendaient de parler que d’une chose, l’histoire d’amour entre Faustine Bollaert et l’écrivain Maxime Chattam.

Mariée depuis 2012, la maman des petits Peter et Abbie a souhaité se confier sur les drôles de raisons qui font que Maxime Chattam l’attire.

Lors d’une interview pour Voici, la jeune femme avait déjà avoué avoir succombé au style macabre de l’écrivain : « Les gens s’étonnent que je partage la vie d’un homme attiré par le morbide et le glauque, mais il faut savoir que j’étais une ado attirée par le sombre. J’ai été confrontée très jeune à la mort, de façon régulière, et ça a développé chez moi un intérêt pour le sujet. », déclarait-elle à l’époque.

Cette attirance mutuelle pour le glauque, le funèbre et l’étrange a donc amplement participé à ce coup de foudre entre l’animatrice et l’écrivain.

Quelques mois plus tôt, Maxime Chattam s’était lui aussi confié dans C à Vous sur leur premier rendez-vous. Un date à la fois étrange et improbable qui s’était tenu dans un lieu tout particulièrement choisi pour l’occasion : un hôpital psychiatrique.

Un 1er rdv dans un endroit « qui fait très très peur »

Alors qu’il était invité sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine, Maxime Chattam s’était confié sur son premier rendez-vous avec Faustine Bollaert.

Un premier rendez-vous qui en aurait certainement fait fuir plus d’une, mais pas la journaliste.

Pour ce premier date, les deux tourtereaux sont tout naturellement allés contempler les étoiles dans un endroit coupé du monde, du bruit et de la pollution lumineuse : un hôpital psychiatrique désaffecté.

« Je l’emmène, je la prends par la main, et on va dans un hôpital abandonné, un ancien hôpital psychiatrique. On monte sur le toit, on s’allonge, je lui dit ‘Voilà maintenant, on va regarder les étoiles, au milieu d’un environnement où les fous ont grandi’. Elle m’a regardé avec des grands yeux et m’a dit : ‘Écoute, c’est très sympathique’. Et là, je me dis : ‘Faut que je l’épouse cette femme.’», avait-t-il déclaré sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine il y a quelques mois.

La présentatrice a bien évidemment profité de la présence de Faustine Bollaert dans C à vous pour diffuser les images de cette déclaration d’amour étonnante, des images qui ont bien évidemment fait beaucoup rire la principale intéressée.

« Extrêmement romantique, vous ne trouvez pas ? », a innocemment demandé Faustine Bollaert aux chroniqueurs de C à vous avant de donner des détails sur ce premier rendez-vous.

“On a passé l’après-midi à regarder les vieilles radios qui traînaient, à essayer de passer dans des petits passages secrets dans cet hôpital désaffecté qui faisait très très peur, et du coup, j’ai dû me blottir dans ses bras, ça a dû commencer comme ça.”

Aucun doute là-dessus, ces deux-là se sont bien trouvés !