Felicity Jones maman : l’héroïne de Star Wars a donné naissance à son premier enfant !

Une heureuse nouvelle pour cette fin de semaine

Un peu plus d’un an après son mariage avec le réalisateur Charles Guard, Felicity Jones était tombée enceinte. Un heureux évènement qu’un représentant de l’actrice a annoncé au magazine « People », le mercredi 4 décembre 2019. Faisant suite à l’apparition de la célèbre interprète de Jyn Erso dans « Rogue One : A Star Wars History » à New York. Pour la première de son dernier film « The Aeronauts ». Ce jour, elle a été vue avec son baby-bump, déjà bien rond. À travers une longue robe en velours agrémentée de nœuds blancs au-dessus de sa poitrine.

Après des mois de grossesse, Felicity Jones a enfin donné naissance à son premier enfant. Une nouvelle qui a été publiée par un tabloïd britannique. En effet, le vendredi 11 septembre, Daily Mail a partagé des clichés de la jeune maman avec son nouveau-né en poussette. Lors de leur promenade en après-midi, sous un temps ensoleillé à Londres. Malheureusement, le nouveau papa, Charles Guard n’était pas en vue. Même si le sexe et le prénom de l’enfant demeurent encore inconnus, ce mystère pourrait bientôt être résolu.

Felicity Jones, une « grande romantique » qui est prête à jongler entre sa carrière et son bébé

Felicity Jones est à présent au comble de son bonheur. En effet, son rêve a bel et bien été exaucé. Lors de son interview au « Telegraph » en 2014, la comédienne a dévoilé qu’elle est une « grande romantique ». L’un de ses plus gros souhaits est d’avoir une réelle connexion avec un autre être humain. Un désir qui a été assouvi puisqu’elle a enfin trouvé l’homme qui la rendra heureuse. Charles Guard, un réalisateur qu’elle a rencontré en 2015. Après avoir mis un terme à sa relation de dix ans avec le sculpteur Ed Fornieles. En printemps 2017, les deux tourtereaux ont célébré leurs fiançailles en toute discrétion. Suivies d’un mariage intime, lors d’une cérémonie romantique au château de Sudley, dans le Gloucestershire. Ce lieu, qui est le seul château privé d’Angleterre à avoir une reine enterrée dans son enceinte. Sur la liste des invités du mariage figurait Eddie Redmayne. À qui, Felicity avait donné la réplique dans « Une merveilleuse histoire du temps ». Ainsi que Tom Hanks, son partenaire de jeu dans Inferno.

En outre, la félicitée de l’héroïne du film « Rogue One : A Star Wars Story » est loin de prendre fin. Suite à la venue de son premier enfant, un moment qu’elle a énormément attendu. En effet, un an après sa rencontre avec Charles Guard, l’actrice était déjà prête à en avoir. Lors de son passage dans les colonnes de « Harper’s Bazaar » en 2016, elle a fait des révélations. La jeune femme de 36 ans a confié qu’elle souhaitait jongler entre vie de famille et carrière d’actrice. Bien que l’actrice soit consciente qu’avoir un enfant pourrait impacter sa carrière, elle a pris les choses du bon côté. « Heureusement, je sens que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Une époque où le fait d’avoir des enfants renforce plus que cela ne limite. À travers tout ce que j’ai pu observer quant à mes amis et mes proches, j’ai pu tirer des leçons. J’ai vu que lorsque les femmes ont des enfants, elles sont plus fortes et plus catégoriques. De ce fait, elles ne perdent jamais de temps à faire des choses qu’elles ne veulent pas faire ». Tels ont été les dires de Felicity Jones qui a été, depuis longtemps, prête à devenir maman.