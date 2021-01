Fermer les sacs des surgelés, vous serez choqué par cette méthode si simple !

Au cours de nos recherches, nous avons déniché une astuce incroyable qui vous permettra enfin de fermer en toute simplicité ces sacs.

Elle s’applique aux surgelés que vous pouvez trouver dans le commerce ou les contenants que vous utilisez pour les restes de table que vous souhaitez conserver. La fermeture est donc très simple à réaliser même pour les novices.

Il faut également que tous les sacs soient bien fermés pour garder le côté hermétique, cela vous permet de lutter contre la prolifération des bactéries qui sont nombreuses.

Comment fermer de manière insolite les sacs des surgelés ?

Sur l’application TikTok, vous avez des vidéos inutiles, mais d’autres sont vraiment sympathiques à regarder. Elles partagent une multitude d’astuces qui peuvent révolutionner votre quotidien. Vous avez par exemple des recettes avec des revisites gourmandes des tacos et cette technique pour fermer de manière efficace tous les surgelés sans vous prendre la tête et perdre du temps. C’est un internaute australien qui est à l’origine de cette technique, vous pouvez donc suivre Philip Quinn sur l’application.

Vous prenez un sac de surgelés avec des frites ou de la purée par exemple et vous ne l’ouvrez pas au niveau des extrémités .

. Il utilise un ciseau et il ouvre le sachet au centre et vous obtenez deux parties séparées.

Le concept reprend celui utilisé pour les sacs de ciment par exemple puisqu’il est beaucoup plus simple de les vider si vous les ouvrez au centre et non par le haut.

Lorsqu’il souhaite refermer le sac, il peut nouer les parties et vous avez un contenant hermétique.

Avec cette technique, il est inutile d’utiliser des clips, une machine sous vide ou encore une fermeture avec de la chaleur, voire des épingles…L’astuce est tellement incroyable qu’elle a été partagée à maintes reprises sur le Web et vous avez finalement un sac pratique à utiliser comme un sac de courses. Il faut bien comprendre le système d’ouverture, vous partez du centre du sac et vous dirigez le ciseau vers l’extrémité du haut afin d’avoir une partie à droite, et une autre à gauche. En nouant les deux morceaux, vous évitez à tous les ingrédients de se retrouver dans le compartiment de votre congélateur. Ce dernier est beaucoup plus propre et vous n’êtes pas contraint de le nettoyer constamment.

Une technique pour les tacos

Sur TikTok, vous avez pu découvrir cette recette qui est partout sur la toile. Généralement, lorsque vous préparez des tacos, vous avez une petite brique qu’il faut passer à la machine pour souder les deux parties. Dans ces vidéos, le format est tout à fait différent, car vous emprisonnez finalement les ingrédients et cela vous évite d’avoir de la sauce partout. Il suffit de prendre une galette comme une tortilla ou de la réaliser vous-même grâce à une recette assez simple. Vous devez délimiter quatre zones égales comme si vous deviez découper un gâteau.



Une zone est dédiée à la sauce, une autre à la viande, une troisième pour la salade et les cornichons et la dernière pour le fromage, par exemple. Au lieu de plier pour avoir un petit paquet, vous créez une fente en partant du centre et en vous dirigeant vers la ligne opposée. Il faut ensuite plier pour obtenir de petits triangles. C’est assez complexe à expliquer, mais les vidéos sont très explicites et c’est aussi rapide à utiliser. Sur YouTube, vous cherchez la recette des tacos de TikTok ou le pliage en triangle et vous aurez des images très faciles à reproduire. Vous soudez ensuite l’ensemble avec la machine à tacos ou celle pour les croque monsieur, vous avez sans doute des plaques du type « grill ».