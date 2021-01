Fernandel opéré pour un kyste ? Sa famille aurait décidé de lui cacher sa maladie, découvrez les raisons !

Fernandel est décédé aux débuts des années 70 et, même s’il n’appartenait pas à votre génération, vous devez sans doute le connaître. En effet, dans les films Don Camillo, il a pu embrasser une carrière digne de ce nom et il a tourné dans plusieurs productions françaises aux côtés de grands réalisateurs. Toutefois, l’acteur a été frappé de plein fouet par la maladie et il a été contraint de stopper le tournage alors qu’il était sur le plateau de la sixième saison de Don Camillo.

Fernandel avait été opéré à la suite de cette découverte

Selon certaines informations glanées sur Internet, Fernandel n’aurait pas eu vent de la réalité de sa santé puisque sa famille avait apparemment préféré ne pas lui partager la vérité. En effet, lorsque le kyste a été découvert, les médecins ont décidé de l’opérer au plus vite afin de le retirer. Toutefois, la situation ne s’est pas améliorée et le fameux kyste a même engendré un cancer.

Sa famille n’aurait pas voulu l’affecter en lui révélant la réalité de sa maladie .

. Certaines personnes ont tendance à se laisser mourir lorsqu’elles apprennent que la situation est beaucoup plus grave.

Toutefois, après une autre consultation chez le médecin, il a notamment pu partager sa souffrance qui rythmait son quotidien.

L’acteur de talent est décédé le 26 février 1971 et il avait seulement 67 ans. Il a donc laissé une génération orpheline et la série Don Camillo s’est arrêtée. Il avait notamment stoppé les tournages après l’annonce de sa maladie. Aujourd’hui, vous pouvez encore découvrir son oeuvre puisque les films sont parfois partagés à la télévision et vous avez la VOD, qui est très pratique dans ce cas de figure.

Le cinéma était présent chez les Fernandel

Si certains découvrent cette vocation au détour d’une lecture ou d’une rencontre, d’autres par contre peuvent savourer cette passion au sein de leur famille. En effet, Fernandel a été baigné par le cinéma dès sa plus tendre enfance. Il était donc un acteur de talent comme son père avant lui et il a même transmis cette passion à son fils. Fernandel est donc un patronyme largement connu en France, et même dans d’autres pays puisque son succès a été international. Aujourd’hui, c’est une grande fierté d’appartenir à cette famille même si l’héritage est sans doute difficile à porter.

En effet, les enfants d’acteurs ou d’actrices sont parfois contraints de faire leurs preuves pour prouver qu’ils ont aussi une place dans ce métier et cela n’est pas toujours très facile à vivre. D’autres décident même de changer leur nom pour ne pas avoir cet héritage à porter et c’est lorsque le succès est au rendez-vous que vous pouvez découvrir qu’il s’agit en réalité d’une famille connue. En ce qui concerne sa dernière oeuvre, lorsque Fernandel est tombé malade, il était en train de tourner l’épisode Don Camillo et les contestataires.