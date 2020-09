Festival de Deauville : Vanessa Paradis sous les feux des projecteurs

Vanessa Paradis et les autres respectent les gestes barrières

L’incontournable fête du cinéma américain a lieu comme chaque année à Deauville du 4 au 13 septembre. Toutefois, la célébration américaine se déroulera sans Américains. La cause n’est autre que la crise sanitaire internationale qui sévit actuellement à cause du Covid-19. Une grande première dans l’histoire du festival, qui a tout de même accueilli des stars renommées telles que Maïwenn, Charlotte Rampling et Vanessa Paradis.

Si la 46ème édition du festival du cinéma à Deauville a dû se passer des stars américaines cette fois-ci à cause du Coronavirus, il a tout de même pu jouir de la présence de prestigieuses stars françaises. Vanessa Paradis fait office de présidente du jury dans ce défilé de célébrités. Toutefois, les capacités des salles ont été réduites à 30 % afin de réduire les risques de contagion et de respecter la distance imposée entre chaque personne.

La cérémonie d’ouverture fut à la hauteur des attentes des organisateurs qui se sont particulièrement démenés pour respecter les gestes barrières de sécurité sanitaire. Ainsi, gel hydroalcoolique et masques fusent, Covid-19 oblige. Bruno Brade, le directeur du festival, a été interrogé sur le tapis rouge, quelques heures avant l’ouverture officielle. « Il y a les masques, il y a les gestes barrières, il y a le gel mais ce qui compte c’est que le festival ait lieu. Il y a des gens qui vont rire. Il y a des gens qui vont pleurer. Le festival porte l’espoir de tout le vivant » avait-il déclaré.

Vanessa Paradis est heureuse de présider le jury

Le Festival de Cannes a été annulé suite au Covid-19. Celui de Deauville présente 9 des 52 films qui y ont été sélectionnés. Masquée comme tout le monde, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot renchérit qu’il s’agit tout de même de la fête du cinéma. D’ailleurs, le public a déjà recommencé à faire honneur aux salles de projection depuis quelques semaines, selon Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Et c’est sur le tapis rouge que le délégué général partage son allégresse, devant l’ouverture du festival normand.

Bon nombre de participants au festival ont pu faire part de leur joie. Quelques centaines de spectateurs portant des masques ont pu assister à l’arrivée des stars françaises, notamment de la présidente du jury Vanessa Paradis qui était particulièrement attendue. Les artistes ne portaient pas de masques sur le tapis rouge, jusqu’à leur entrée en salle où ils enfilèrent leurs masques. Exceptionnellement, les stars étaient bien moins nombreuses cette année en comparaison aux années précédentes, notamment en l’absence des stars américaines.

Un haut mur a été érigé le long du tapis rouge afin de respecter les mesures sanitaires dans la station balnéaire. Toutefois, ces dernières n’étaient pas particulièrement drastiques. Parmi les stars présentes, l’on a compté l’actrice Clotilde Hesme qui a fait part de son ravissement. Édouard Philippe, le maire du Havre et Ana Girardot étaient également présents lors de l’ouverture. Vanessa Paradis est la présidente du jury et nous avons également pu compter sur la présence de Vincent Lacoste et Bruno Podalydès vendredi soir. D’autres stars telles que Noémie Merlant, Benoît Poelvoorde, Maïwenn, Pio Marmaï, Catherine Frot, Lucas Belvaux et Louis Garrel ont également honoré Deauville de leur présence.

Le grand rendez-vous du cinéma compte bien tenir ses promesses avec Vanessa Paradis en tête d’affiche – très heureuse de présider le festival – malgré l’absence des Américains. Exception faite de l’Américain Jonathan Nossiter qui arrivera dimanche d’Italie, la britannique Charlotte Rampling fera également le déplacement spécialement pour participer à cette 46ème édition du festival de Deauville. Près de 70 films seront projetés au total, dont 15 films américains.