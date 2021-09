Festival du cinéma américain de Deauville : Clémence Poésy et Ana Girardot mettent le feu au tapis rouge !

Vendredi 3 septembre, l’un des plus grands évènements du cinéma américain s’ouvrait à Deauville. Un peu comme la Mostra de Venise, le festival a accueilli le défilé des stars. Clémence Poésy, dans son élégance caractéristique, y a assumé le rôle de la présidente du jury de la ‘’Révélation du Festival’’. À la même occasion, elle a rencontré Ana Girardot qui a su fait converger les regards grâce à sa robe ultra sensuelle.

Une nouvelle intéressante sur tapis rouge

La projection du film Stillwater a plié les rideaux sur la 47e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, ce 3 septembre. Pour sa deuxième apparition à cet évènement, la ravissante Clémence Poésy a tenu les rênes d’un jury. Connue pour son gout raffiné pour la mode, la présidente du Jury portait une longue robe cardigan et des bottes noires. Enchainement avec des prises de vues devant les photographes ; souvent seule ou parfois à côté de Dylan Penn, elle, parée d’une tenue de marque Channel (collection prêt-à-porter automne-hiver 2021). La jolie Clémence était enceinte de son troisième bébé. Une nouvelle dont la confirmation a été faite ce même jour sur le tapis rouge de Deauville.

Le lendemain après l’ouverture du festival, de nombreux autres évènements ont rapidement suivi. Le 4 septembre, la présidente du jury a décerné la grande distinction du Hollywood Rising-Stard Award à Dylan Penn. La future révélation de Hollywood récompensée, place a été faite à la projection de son film ‘’Flag Day’’ dont elle partage l’affiche avec Sean Penn, son père.

Le passage d’Anna Girardot au festival et sa robe très osée

Ce samedi, pour la circonstance du festival de Deauville, la bombe Anna Girardot avait également été de passage. Elle a pris part à ce red carpet dans la catégorie ‘’fenêtre sur le cinéma français’’. À l’occasion, les deux actrices de renommées se sont rencontrées.

Ana Girardot était présente pour défendre le film « Ogre » réalisé par Arnaud Malherbe. L’actrice et mère d’un garçon a su charmer le public par son look exquis. Les esprits se souviendront encore pendant longtemps de son modèle, une jolie robe noire Mugler en Jersey. Cette perle rare qui a épousé chaque trait de l’actrice est issue de la collection printemps-été 2021 de la maison française.

Autre figure française, Victoria Montfort a également assisté à la soirée de ce 4 septembre du festival du cinéma américain de Deauville. La fille de Nelson Montfort, également enceinte, mais de son tout premier bébé était en compagnie de son homme Hugo Crémai.

Enfin, Le Festival du cinéma américain de Deauville a été créé en 1975 et est consacré au cinéma américain. Il se déroule annuellement et reçoit les grandes stars du cinéma américain et du monde. Le festival a été fondé par Lionel Chouchan et André Halimi. Ils ont reçu l’aide financière du groupe Lucien Barrière et de la ville de Deauville, alors dirigée par Michel d’Ornano.

Pour cette édition 2021 tirera son épilogue le 12 septembre 2021.