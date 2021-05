Fête des mères : Lidl vous propose dès aujourd’hui des bouquets de fleurs incroyables à ne pas manquer

Comme chaque année, il se trouve que des millions de français s’apprêtent à fêter dignement la fête des mères avec leurs proches ce week-end. En effet, c’est une excellente occasion pour tout le monde de se réunir en famille et de passer de très bons moments ensemble. Certains vont notamment pouvoir profiter de la réouverture des restaurants pour la toute première fois, notamment grâce au beau temps qui est en train de revenir sur tout le pays doucement, après un mois de mai complètement catastrophique.

Mais pour tous les français qui auraient pu souhaiter se rendre au restaurant, cela peut être parfois très compliqué : seules les terrasses seront ouvertes, comme a pu l’annoncer le gouvernement du chef de l’État, malheureusement dans bon nombre de cas de figure il se trouve que les réservations ont largement augmenté sur tout le pays, c’est le moins que l’on puisse dire. Par conséquent, pour toutes celles et ceux qui vont vouloir souhaiter se rendre dans un lieu extérieur pour pouvoir fêter cette journée et aussi en profiter pour profiter à nouveau des terrasses, il va falloir s’y prendre à l’avance.

Si Lidl ne peut malheureusement aujourd’hui pas proposer de restaurants dans ses magasins, il se trouve que l’enseigne allemande a toutefois décidé de frapper très fort en proposant à tous les clients des produits exceptionnels à l’occasion de la fête des mères. Concrètement, les français vont pouvoir en profiter pour pouvoir trouver des bouquets de fleurs uniques en leur genre.

Lidl va proposer des bouquets de fleurs à des prix complètement dingues

L’enseigne allemande a donc décidé de frapper très fort une nouvelle fois à l’occasion de la fête des mères. Personne n’aurait pu penser que ce soit le cas, alors que l’on sait que la crise économique et sanitaire a fait beaucoup de mal à des millions de commerçants en France et dans le monde. Heureusement, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Lidl qui a pu montrer encore une fois une certaine anticipation sur le sujet.

Alors que les concurrents de la marque allemande peinent parfois à faire gonfler leur chiffre d’affaires, il se trouve que Lidl arrive toujours à proposer des promotions complètement dingues, et on ne pensait pas en revanche qu’à l’occasion de la fête des mères, Lidl, aurait pu proposer des bouquets de fleurs assez dingues. Ainsi, on retrouvera notamment deux bouquets de fleurs à des prix imbattables dès aujourd’hui. En revanche, pour pouvoir en profiter, il va falloir être très rapide, car il n’y en aura pas pour tout le monde.

Sur les réseaux sociaux, certains clients ont même pu annoncer qu’ils avaient d’ores et déjà prévu d’offrir un bouquet de fleurs venant de Lidl.

Lidl frappe fort avec des bouquets à des prix indécents…

Avec un bouquet de roses rouges à seulement 6,99 euros et un autre bouquet de fleurs qui est proposé à 15,99 euros, Lidl va faire beaucoup de mal à la concurrence qui ne pensait pas être aussi dans la tourmente.

Mais pour pouvoir batailler contre la concurrence, Lidl pourrait bien décider d’aller plus loin encore une fois et proposer à ses clients de nouveaux produits exclusifs dans les prochains jours à venir…