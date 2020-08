Fidji Ruiz : elle avoue être en couple avec un célèbre rappeur français et fait d’énormes révélations ! !

Fidji Ruiz, le personnage emblématique des télé-réalités pense enfin avoir trouvé l’homme qui la rendra heureuse.

Une vérité mise au grand jour, Fidji Ruiz n’est plus un cœur à prendre

Depuis longtemps, l’ancienne candidate de Friends Trip n’a pas eu la chance de croiser l’homme avec qui elle finira sa vie. À commencer par Ricardo, qu’elle avait cru être l’amour de sa vie. Cependant, leur relation prit fin après deux ans d’agitation. Rendant ainsi un cœur de pierre à Fidji. Toutefois, sa participation à l’émission Prince et Princesse de l’Amour lui a fait de nouveau croire à l’amour. Grâce à Dylan, la starlette a su rouvrir son cœur. Malchanceuse, son idylle avec ce dernier n’a pas duré longtemps.

Fidji Ruiz a retrouvé le bonheur… https://t.co/rHmAJkUd2P — StarMag (@StarMagCom) August 19, 2020

Anéantie, de cette nouvelle rupture qui date du début juin, la belle brune a trouvé réconfort auprès de son très cher « ami ». Le fameux rappeur Anas. Depuis, Fidji et ce dernier ne se sont plus quittés. Un énormément rapprochement qui a suscité la curiosité du public quant à la vraie nature de leur relation. Si les deux inséparables ont révélé qu’ils étaient des « meilleurs amis », nombreux sont les indices qui révèlent le contraire. En effet, dans les dernières semaines, les internautes ont remarqué que le duo était parti en vacances ensemble. Bien qu’ils aient posté des photos séparément, les paysages demeuraient similaires.

Récemment, les doutes des internautes ont pu être mis aux clairs. Les deux amoureux ne voulaient plus se voiler la face. Ils ont ainsi officialisé leur relation à travers un cliché sur Instagram. Une photo d’eux deux passant des vacances ensemble en Espagne. Ce n’est pas tout puisque la candidate de la télé-réalité, plus amoureuse que jamais, ne manque guère de publier des vidéos. Des vidéos de son quotidien avec le rappeur lillois notamment leur balade en voiture, leur soirée restaurant ou encore leur réveil en amoureux. Plus aucun doute, Fidji et Anas sont officiellement en couple. Pourvu que leur amour puisse durer.

Fidji amoureuse, elle décide d’arrêter la télé-réalité

Bien que Fidji ait trouvé son prince charmant, beaucoup ont été choqués quant à la révélation de cette dernière. L’ex-compagne de Dylan Thiry a l’habitude de lancer un jeu de question-réponse avec sa communauté Instagram. Dès lors, une révélation a été faite par cette dernière, lors d’un récent échange avec ses abonnés.

Fidji Ruiz quitte l’univers de la télé-réalité par amour pour un célèbre rappeur ? On en sait plus ! https://t.co/cJ5d04uSfd — NextPlz (@NextPlz_fr) August 19, 2020

En effet, un des internautes lui a posé une question quant à son prochain contrat. La belle brune a dès lors répondu qu’elle ne participerait à aucun tournage de télé-réalité pour le moment. En effet, la copine d’Anas a refusé d’être parmi des candidats de La Villa et Les Princesses. Un programme télévisé consacré aux célibataires qui s’avère inapproprié pour Fidji, à l’heure actuelle. « Ce n’était pas prévu comme ça, mais la vie est pleine de surprises… Comme ça, vous savez tout. » avait-elle fini par conclure.

Quoi qu’il en soit, si la jeune femme a momentanément suspendu sa candidature dans les télé-réalités, de nombreux projets lui ouvrent les bras. Elle envisage de partir en septembre. Un départ non pas encore précis pour les internautes. Ces derniers ne savent guère ni sa destination ni son accompagnateur ni de l’objet de son voyage. Fidji a juste mentionné que sa vie a changé et elle se doit de s’y adapter. Toutefois, ses abonnés peuvent dormir paisiblement puisque la belle Fidji Ruiz semble être épanouie. Elle nage actuellement dans le bonheur avec l’élu de son cœur.