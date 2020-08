Fidji Ruiz quitte son petit ami Dylan (Koh Lanta) : la jeune femme retrouve une seconde vie !

Une joie retrouvée, c’est ce qu’on pourrait déduire des actions de la jeune femme.

Fidji et ses fans, plus proches que jamais

Depuis que Fidji Ruiz est devenue célibataire suite à sa séparation avec Dylan, on peut voir à travers les publications de la jeune demoiselle qu’elle profite pleinement de sa nouvelle vie. Très active en effet sur les réseaux sociaux, ce sont des tonnes de photos que Fidji n’hésite pas à faire voir à sa communauté de fans. D’ailleurs, ces derniers en sont assez émus et ne tardent pas à toujours répondre présents par de nombreux commentaires montrant bien à la jeune demoiselle qu’elle compte toujours.

L’interaction qui existe entre Fidji Ruiz et son public sur les réseaux sociaux est assez immense surtout qu’elle peut facilement se laisser entrainer dans des discussions avec des internautes profitant de l’occasion pour l’assaillir de questions. C’est ainsi qu’on la verra au cours d’une récente séance organisée avec ses fans depuis son compte Instagram, répondre à plusieurs interrogations de quelques curieux.

Une vie heureuse que Fidji n’a point envie de cacher à sa communauté

C’est au cours d’une petite séance d’échange avec ses fans sur Instagram qu’un internaute demanda à Fidji comment elle vit sa nouvelle situation à la suite de sa rupture avec Dylan. On savait depuis que le couple n’était plus ensemble et passait beaucoup de temps à s’envoyer des piques sur les réseaux sociaux. La réponse de la jeune femme ne tardera point, puisque dans les secondes qui suivront, elle balancera sans détour vivre sa meilleure vie en cette période.

On pouvait comprendre avec les mots très explicites utilisés qu’elle était sereine, pleine d’énergie, et a définitivement tourné la page de l’épisode avec Dylan. Son état d’esprit a ainsi rassuré ses fans, qui ont donc compris que la belle demoiselle a pu digérer la pilule.

Les raisons de la séparation entre Fidji et Dylan

C’était le dimanche 31 mai 2020 que Dylan avait choisi pour mettre en ligne une vidéo annonçant sa rupture avec Fidji. Avant cela, le couple avait déjà connu une brève séparation en février 2020. Selon les propos du jeune homme ancien candidat de Koh-Lanta désirant par l’occasion être honnête avec ses abonnés, on apprenait que chacun des tourtereaux était sur une lancée différente.

Avec ses 25 ans, Dylan était plutôt prêt à conquérir le monde alors Fidji âgée de 30 ans, avait des objectifs opposés. Cette dernière était plutôt pour la construction d’une vie de famille et désirait donner de beaux enfants à notre jeune homme. Le message était très clair, fonder une famille et s’épanouir à deux était le véritable projet de Fidji, et Dylan n’était pas encore prêt. Affirmant même avoir un caractère de merde, le jeune homme n’hésitera également pas à avouer qu’il est un éternel insatisfait et veut découvrir de nouvelles choses parmi lesquelles fonder une famille maintenant ne figure pas. Si cela n’est peut-être pas la seule véritable raison de la séparation des deux ex-partenaires, on peut être certain que Dylan est en grande partie responsable de cette rupture.

En effet, le jeune homme avait insisté sur le fait qu’il avait la possibilité d’arranger les choses, mais que l’envie n’y était pas. Fidji après un long silence, finira par répondre aux internautes en désapprouvant les raisons avancées par son ex comme cause de leur rupture. D’abord, la jeune femme après avoir trouvé que les raisons étaient plutôt intimes, laissa comprendre qu’elle n’avait plus en projet de faire des enfants à cause du caractère ingérable de Dylan et de ses comportements assez excessifs.

Même si on assistera à d’autres épisodes assez tendus entre les deux sur les réseaux sociaux, on pourrait comprendre que tout semble revenir à la normale pour Fidji qui s’en est parfaitement remise par la suite à en croire ses actions, même si les mauvaises langues diraient que c’est l’arbre qui cache la forêt…