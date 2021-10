Fitness : comment travailler efficacement l’intérieur de vos cuisses ?

La pratique du fitness consiste à faire une série d’exercices physiques qui permet d’aboutir à une remise en forme du corps humain. Dans la poursuite de cet objectif général, on peut également prioriser certaines parties du corps en particulier notamment l’intérieur des cuisses. Pour cela, la maîtrise de certaines astuces et positions de fitness spécifiques sera donc de mise afin de garantir au final un résultat satisfaisant.

Raffermir l’intérieur des cuisses à l’aide d’accessoires et pratiques de fitness

L’un des buts visés par ceux qui désirent agir plus efficacement sur les zones intérieures des cuisses est de les rendre plus fermes c’est-à-dire plus vigoureuses. Pour y arriver, il sera alors important de travailler convenablement au niveau des trois parties musculaires de la cuisse notamment la partie antérieure, la partie médiale et la partie postérieure.

Une possibilité qui est offerte à travers une série de mouvements à réaliser avec des équipements de fitness. Le premier mouvement à effectuer consiste à parvenir à maintenir son équilibre avec une corde en élastique dont l’un des bouts est placé à l’une de vos chevilles et l’autre bout attaché à un support immobile. L’action prolongée des muscles adducteurs du fait de votre jambe tendue permettra donc de solidifier l’intérieur de votre cuisse. Vous aurez à répéter cet exercice avec vos deux pieds.

Le second mouvement se réalise avec un ballon. Il s’agira tout simplement de serrer un ballon de fitness au milieu de vos cuisses en position allongée et à séquences brèves suivies d’expiration. Cela permettra de diminuer efficacement la graisse présente au niveau de ces parties.

Faites quotidiennement des exercices de ciseaux pour renforcer l’intérieur de vos cuisses

Ce sont des exercices de fitness qui ne nécessitent aucun équipement et qui peuvent être facilement effectuées à domicile. Ils consistent tout simplement à se coucher sur le dos et à positionner ses pieds vers le haut de façon à obtenir des croisements semblables aux lamelles d’une paire de ciseaux. En réalisant donc ces exercices de projection des pieds en sens inverses réciproques, cela favorisera un meilleur développement musculaire au niveau des muscles de vos cuisses et leur meilleure résistance face aux mouvements de rotation.

Vous pouvez ajouter à cette série d’enchaînement des mouvements en mode pédalage des pieds projetés en avant pour plus d’efficacité. Veillez cependant à aller selon votre rythme pour éviter les risques de contractions musculaires douloureuses.

Adoptez les combinaisons de squat et de fentes pour mieux solidifier l’intérieur de vos cuisses

Les squats sont des combinaisons de fitness qui se caractérisent par la réalisation de mouvements musculaires pour une meilleure flexion des jambes. Cela favorise également une bonne stabilisation des muscles de l’intérieur des cuisses en positions d’efforts physiques.

On peut entre autres évoquer à ce sujet les squats pliés, les squats réalisés sur une seule jambe, les squats sautés et les squats cossacks. On peut également compléter à ces mouvements, des exercices de fentes vers l’avant, sur le côté ainsi que les exercices d’adduction à réaliser au sol au niveau la zone des hanches.