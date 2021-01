Flavie Flament : horrible, elle diffuse une vieille photo prise après avoir été “abusée par David Hamilton” quand elle avait 13 ans !

Récemment, Flavie Flament s’était faite très discrète dans le monde des médias, mais il y a tout juste quelques heures à peine, on a pu prendre connaissance d’une terrible affaire concernant sa jeunesse avec une photo à l’appui qui a de quoi faire froid dans le dos.

Il y a maintenant plusieurs années déjà, on sait que Flavie Flament a été abusée lorsqu’elle était plus jeune, comme elle l’a confié notamment dans des publications qui depuis ont été relayées maintes et maintes fois dans les médias, où elle a brisé le silence dans les interviews qu’elle a pu donner.

Flavie Flament : elle balance tout et relance le débat au sujet du consentement, un sujet très délicat !

Cela est malheureusement bien plus fréquent qu’on peut le croire, et l’animatrice de télévision Flavie Flament n’a pas hésité à prendre la parole à ce sujet. En effet, il se trouve que de nombreux enfants se retrouvent encore aujourd’hui en France et dans le monde dans des situations très délicates qui ne devraient pas avoir lieu.

C’est à l’âge de 13 ans que Flavie Flament aurait connu des abus de la part du photographe David Hamilton, comme elle l’a déjà relaté plus tôt dans la presse notamment. Mais cette fois-ci, l’animatrice Flavie Flament reparle du sujet en abordant l’actualité sur un sujet assez brûlant : celui du consentement.

En effet, il y a tout juste quelques jours, c’est le journaliste Olivier Duhamel qui a été au cœur de la tourmente pour un sujet similaire. Le journaliste, qui est encore à l’heure actuelle très populaire, a été accusé d’avoir eu des relations avec son beau-fils. C’est la sœur de ce dernier, Camille Kouchner, qui aurait tout raconté dans le livre La Familia grande. Pour le journaliste qui est accusé, c’est une véritable tragédie et c’est toute son image qui est écornée !

Toutefois, si les faits s’avèrent bel et bien réels, ils se doivent d’être punis par la loi, comme cela est prévu. Lors de cette affaire, le sujet du consentement a été abordé, et c’est ce qui a peut être pu pousser Flavie Flament à reparler de son histoire terrible, comme on a pu le voir déjà dans le passé.

En effet, de plus en plus de personnalités et de français anonymes n’hésitent plus à parler de leurs mauvaises expériences vécues quand ils étaient plus jeunes, et parfois les accusés se défendent en mettant en avant le fait que leurs victimes étaient consentantes, et qu’ils ne sont de ce fait pas coupables !

Flavie Flament : une jeunesse horrible et gâchée, comme de nombreuses autres jeunes filles dans le silence…

Il y a tout juste quelques heures, Flavie Flament a donc décidé de faire une grosse action coup de poing sur les réseaux sociaux, et personne ne pensait qu’elle allait dévoiler un cliché aussi impressionnant.

On peut en effet la voir souffler une bulle de savon, dans un air très enfantin. Dans son commentaire, Flavie Flament pose clairement la question de savoir si elle aurait pu être consentante, bien que la réponse soit suggérée. Une déclaration qui fait froid dans le dos, car il s’agit de l’âge où Flavie Flament a été abusée par son prédateur. Cela devrait être le sujet de nombreux débats à venir, et les lois pourraient d’ailleurs évoluer grâce aux témoignages de personnalités comme Flavie Flament.