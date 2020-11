Flavie Flament : L’animatrice partage un cliché inédit d’elle en compagnie de ses deux enfants !

Une très belle photo que les internautes ont été nombreux à apprécier.

La période de confinement a connu un prolongement et cela permet à beaucoup de famille de passer du temps ensemble. C’est bien le cas de l’animatrice Flavie Flament qui est plus que ravie de profiter de la compagnie de ses deux fils. C’est ce samedi 14 novembre que la mère d’Antoine Flament et d’Enzo Castaldi a surpris ses 58.000 abonnés en partageant une photo d’elle et de sa progéniture. Si les fans semblaient ravis par la publication, ils n’ont pas manqué de le faire savoir…

Une mère comblée

C’est une maman épanouie, que les internautes ont eu la surprise de découvrir le 14 novembre dernier. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Flavie Flament est très fière de sa progéniture. Elle a posté un rare cliché d’elle et ses deux enfants avec une légende assez particulière : « Ceci est un clan. Indéboulonnable. Intouchable ». Cela voudrait montrer à quel point elle est proche et solidaire avec ses deux fils.

Sur le cliché, il y avait à sa droite Antoine, son fils aîné. Ce dernier est né de sa relation avec le réalisateur Bernard Flament. À sa gauche, son fils cadet, nommé Enzo Castaldi, fruit de son amour avec le célèbre Benjamin Castaldi. Les deux garçons semblent très proches de leur mère et cette dernière semble plus heureuse que jamais.

La photo partagée par l’animatrice a attendri les internautes qui lui ont laissé de nombreux messages affectueux dans les commentaires. « Deux beaux garçons avec leur jolie maman » avait écrit une internaute visiblement touchée par l’amour régnant entre la mère et ses deux enfants. Un autre s’est contenté de dire à quel point la famille de l’animatrice était très belle.

Flavie Flament aurait certainement eu un sourire si elle avait lu les commentaires de certains internautes qui la comparent elle et ses deux fils à des membres d’un gang. Si les nombreuses marques d’affection des abonnés ont fait plaisir à la mère de famille, aucune n’aura été à la hauteur du petit message laissé par Antoine Flament, son fils aîné. « Family first », pour dire « La famille d’abord » avait-il écrit.

Antoine Flament, très protecteur de sa mère

Le message du jeune homme n’a certainement pas été écrit au hasard. Faire passer la famille en premier est sans doute un acte qu’Antoine Flament considère comme un véritable devoir. En effet, ce dernier est au courant des périodes difficiles que sa mère a dû traverser. Flavie Flament avait été victime de viol alors qu’elle était encore adolescente et c’est le photographe David Hamilton qui en est l’auteur.

La mère de famille n’a pas caché cet aspect sombre de sa vie à ses deux enfants. Récemment dans une interview qu’elle a accordée au magazine Télé-Loisirs, elle a révélé la raison pour laquelle elle a choisi de dire la vérité à ses fils.

L’animatrice a déclaré qu’elle a toujours priorisé le dialogue avec ses enfants et que ces derniers ont été élevés avec la valeur du respect du prochain. « Pour moi, c’était fondamental que ce soit ainsi. Il fallait qu’ils comprennent et ils ont très bien compris. De par ce qui m’est arrivé, je les ai d’autant plus sensibilisés ». Elle peut être fière d’eux puisque de toute évidence le message est bien passé.