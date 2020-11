Florence Foresti : affligée par la mort de son ami proche, elle est en deuil !

Après l’hommage de Matt Pokora sur son compte Instagram le 7 novembre dernier d’autant plus que le collaborateur de Jean-Baptiste Dupont était son producteur et son ami, c’est au tour de l’humoriste française de 47 ans de rendre hommage à Cyril Colbeau-Justin.

Florence Foresti rend hommage à Cyril Colbeau-Justin

Le producteur qui avait à peine 50 ans, est décédé après avoir combattu contre une longue maladie. Ce dernier était sans doute l’un des plus grands producteurs en Hexagone. Il a laissé le monde de la culture en larmes depuis sa disparition il y a quelques jours. Ils sont nombreux, ces célébrités qui ont décidé de lui rendre un hommage digne. Parmi ces personnalités, l’actrice française serait très bouleversée par ce décès d’autant plus que ce dernier était son ami. Même si plusieurs étaient au courant de cette maladie, beaucoup ne se doutaient pas de la disparition du célèbre producteur.

Voir cette publication sur Instagram CYRIL. everlasting love. 🖤 Une publication partagée par florence foresti (@madameforesti) le 7 Nov. 2020 à 7 :38 PST

Il faut dire que Cyril Colbeau était très apprécié dans le milieu du cinéma et le vide commence déjà à se ressentir depuis l’annonce de son décès le 7 novembre. Son métier lui a permis d’être proche de plusieurs personnalités du show-business et c’est d’ailleurs pour cette raison que sa mort a été un véritable choc pour la plupart d’artistes et autres célébrités de médias. Grâce à ses sociétés LGM et KL Production, Cyril Colbeau a produit de nombreux films à l’instar de Les garçons et Guillaume à table qui a remporté un César. Alors qu’il a également réalisé de nombreuses séries et feuilletons, le célèbre producteur entretenait de meilleures relations avec les acteurs et humoristes comme Florence Foresti.

Plusieurs autres célébrités rendent hommage à Cyril Colbeau

Depuis la disparition de ce passionné de la culture, l’épouse de Xavier Maingon est totalement dévastée. C’est sur son compte Instagram que l’actrice de De plus Belle s’est confiée et ses fans n’ont pas manqué de remarquer la complicité qui existait entre le producteur et l’humoriste. Le cliché qu’elle a publié la montre aux côtés de Cyril Colbeau-Justin. Bien que cette photo ne date pas d’aujourd’hui, il n’en demeure pas moins que l’humoriste était très proche du collaborateur de Jean-Baptiste Dupont. Les hommages ne cessent d’être rendu à l’homme de cinquante ans. C’est une grande perte pour le monde de la culture en France. Actuellement, le pays est confiné à cause d’une deuxième vague de contamination du coronavirus et l’un des secteurs les plus touchés serait celui de la culture après les restaurants et les bars. Depuis le début de cette pandémie, plusieurs artistes ont dû annuler ou renvoyer leurs spectacles à cause de cette maladie.

Ayant également côtoyé le monde du petit écran, le producteur aurait noué de bonnes relations avec les journalistes et animateurs comme Jean-Luc Reichmann. Sur son compte Instagram, le présentateur des 12 coups de midi s’est lâché « C’était le premier producteur de Léo Mattéï, brigade des mineurs. Mes pensées vont à toute sa famille et à ses enfants ». Un hommage mérité que l’acteur principal de la série Léo Mattéï lui a rendu. La photo qu’il a publiée à cet effet, le montre avec Cyril et les internautes n’ont pas manqué de lui adresser de nombreux messages d’encouragement.

Florence Foresti est mariée avec Xavier Maingon depuis 2011. Cela fait neuf ans que l’humoriste file le parfait amour avec son compagnon. Il faut dire que le couple est très discret sur leur vie privée. La mère de Toni Mairesse parle rarement de son mari. L’époux de l’actrice exerce la fonction de réalisateur et d’acteur. Leur différence d’âge ne les empêche pas de vivre une véritable histoire d’amour car Florence Foresti serait son aîné de six ans.