Florence Foresti trouve que la vie est nulle, une déclaration bouleversante sur son compte Instagram

Depuis le premier confinement, Florence Foresti est assez active sur les réseaux sociaux, c’est souvent une méthode pour garder le lien si précieux avec le public.

Le monde de la culture n’a pas été épargné par les décisions des pouvoirs publics puisque les salles sont fermées et les spectacles ont été annulés. Florence Foresti, qui devait se produire sur scène, a été contrainte de revoir ses projets, mais elle est présente sur cette application avec un concept réjouissant.

Pourquoi Florence Foresti est-elle si triste ?

Il y a quelques semaines, l’humoriste a perdu un ami à savoir Cyril Colbeau Justin alors qu’il était âgé de 50 ans seulement. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu’il a été à la tête de nombreux films comme Hollywoo avec Florence Foresti notamment et Jamel Debbouze et il y a également eu Les Lyonnais et Fiston ou encore la série avec Jean-Luc Reichmann que vous pouvez trouver sur TF1. Elle a donc partagé une déclaration à cet ami qui est parti beaucoup trop tôt tout en proposant une photo.

Florence Foresti estime que la vie est nulle et elle le savait finalement, que ce quotidien ne sera pas celui escompté sans lui .

. Elle a pu compter sur le soutien de nombreux internautes et même Leila Bekhti a pu lui envoyer un coeur.

Vous pouvez découvrir sur le cliché Florence Foresti aux côtés de Cyril Colbeau Justin dont la disparition avait bouleversé le monde de la culture.

Plusieurs personnalités avaient alors exprimé notamment sur Internet leur peine après la perte de cet homme de 50 ans. Vous avez pu croiser les déclarations de Catherine Marchal, Hugo Gélin ou encore Michel Denisot, et même Frank Dubosc et Ary Abittan. Florence Foresti avait également pu réagir à la suite de cette perte. Le deuil est souvent difficile et certaines personnes ne se remettent jamais de la perte d’un ami à cause du vide qui est laissé. Ce dernier n’est pas comblé et de petits moments de la vie vous donnent ce côté nostalgique, vous repensez alors à votre ami qui est décédé et vous pensez immédiatement que la vie aurait été tellement mieux s’il avait été à vos côtés.

Florence Foresti est présente sur Instagram

À défaut d’être sur scène, Florence Foresti est tout de même aux côtés des internautes via son compte Instagram. Elle propose depuis quelques semaines un procédé assez sympathique qui est très divertissant pour les fans. En effet, l’humoriste propose une chanson dans un univers qu’elle affectionne par exemple, elle fait semblant de chanter tout en ajoutant un filtre à chaque fois pour changer son apparence. Cela semble simple, mais c’est finalement assez complexe à réaliser pour que le rendu soit à la hauteur de toutes les attentes.

Florence Foresti doit aussi s’occuper comme toutes les personnes du métier qui ne peuvent pas monter sur les planches. Alors que le gouvernement est assez vague au niveau des dates d’ouverture des restaurants, il faut savoir qu’il n’existe pas une échéance pour le monde de la culture. Si certains pensaient que l’ouverture serait possible le 15 décembre, ils ont rapidement découvert un report en janvier qui a été annulé puisque les conditions ne seraient pas celles escomptées.

Nous espérons que la situation sera bientôt un lointain souvenir pour que nous puissions enfin découvrir nos stars préférées sur scène. Comme Gad Elmaleh a pu le dire sur TF1 lors de son passage à 50 Minutes Inside, c’est vital de se retrouver sur scène et parfois, même le corps est en demande.