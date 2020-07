Florence Pugh et Zach Braff : les 21 ans d’écart du couple font scandale !

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’un couple se forme avec une importante différence d’âge, puisque les exemples ne manquent pas, au sein même des célébrités ou des politiques.

Citons par exemple Céline Dion et son mari René Angélil, de 27 ans son aîné, ou encore chez nous en France, notre cher président de la République et sa femme Brigitte Macron, avec 25 ans de différence d’âge.

Une officialisation qui a tardé à venir pour Florence Pugh et Zach Braff

Si les rumeurs ne laissaient que peu de place au doute, le couple de Florence Pugh et Zach Braff n’avait jamais été confirmé par les deux intéressés. Sans doute échaudés par les réactions des internautes, les tourtereaux avaient préféré garder secrète leur histoire d’amour, assez longtemps pour que les esprits s’y habituent. Malheureusement, en décembre dernier, un commentaire de Zach Braff, sur le compte Instagram de la jolie blonde, avait montré au couple que le public était plutôt véhément face à leur relation.

Dans une photo postée devant le restaurant Greenblatt’s Deli & Fine Wines, de Los Angeles, certains fans ne se sont pas gênés pour pointer du doigt l’acteur de Scrubs et son âge bien trop important. Après avoir répondu à ce poste par un emoji princesse, l’homme s’est fait incendier par une internaute, qui a jugé bon de lui rappeler qu’il avait 44 ans.

Loin de se laisser démonter par les haters, Florence Pugh avait alors répondu à la jeune femme, en lui postant un laconique message « Oui, il les a ! ». Une façon détournée et ironique d’assumer leur différence d’âge.

Voir cette publication sur Instagram First pit-stop, Matzo Ball soup. #curingjetlag101 Une publication partagée par Florence Pugh (@florencepugh) le 27 Déc. 2019 à 10 :39 PST

Zach Braff et Florence Pugh officialisent leur couple

Il aura donc fallu plus d’un an avant que les deux acteurs sautent le pas de l’officialisation, et c’est aujourd’hui chose faîte grâce à un post Instagram de Florence Pugh. En effet, lundi 6 avril, Zach Braff fêtait ses 45 ans, une étape importante pour tout le monde, que la jolie blonde a souhaité partager avec son public.

Dans un message, l’actrice partage cette célébration avec ses fans.

Elle joint à son annonce une photo de l’homme qui partage sa vie, tranquillement endormi sur son canapé.

Non contente de son post, celle-ci a tenu à rajouter une jolie déclaration d’amour, qui va sans doute faire s’étouffer tous les haters du couple.

« Aujourd’hui, nous devons sourire d’autant plus que les nuages sont gris. Nous sommes le 6 avril et nous le célébrons dignement ! Vœux d’anniversaire, bougies et acclamations pour cette personne si spéciale. Levons ces bulles et trémoussons-nous ensemble. »

Alors qu’ils se sont rencontrés sur le tournage du film « In the Time It Takes To Get There », les amoureux semblent filer le parfait amour depuis, et c’est tout le mal qu’on leur souhaite !