Florent Pagny : accusé de ne pas payer ses impôts en France, le chanteur répond à ses détracteurs !

Face aux critiques reçues en masse après sa participation au titre « Pour les gens du secours », titre composé et Pascal Obispo et Marc Lavoine, le chanteur a ainsi souhaité mettre les choses au clair.

« Quand on ne sait pas, on ne parle pas ! », voilà ce que tenait à dire sur Instagram Florent Pagny, visiblement très agacé. En effet, le chanteur n’avait sans doute pas prévu une telle réaction suite à la parution, le 04 avril dernier, du clip inédit « Pour les gens du secours », un titre composé avec Marc Lavoine et Pascal Obispo en l’honneur du personnel soignant en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. En effet, après la sortie de ce clip, le chanteur a fait de nouveau l’objet de sévères critiques au sujet de ses impôts. Visiblement résolu à y faire face, Florent Pagny a semble-t-il voulu donner sa vérité dans une vidéo détaillant son imposition et publiée sur son compte Instagram, ce jeudi 09 avril.

Le chanteur de « Ma liberté de penser », qui avait dans ce titre déjà évoqué son imposition fiscale, a dernièrement tenu à faire partie d’un beau projet de soutien au personnel soignant. Le clip, dévoilé par TF1 est signé de Pascal Obispo, Marc Lavoine et lui-même. Il s’agit d’une chanson composée dans le but de réaliser un projet caritatif puisque l’intégralité des droits et fonds générés seront reversés à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des hôpitaux de France.

Comme le précise Florent Pagny, cette chanson a pour but “de remercier et d’envoyer un message d’amour, une chanson d’amour, aux gens du secours.”

Florent Pagny, un chanteur qui n’aurait pas contribué à la participation nationale pendant des années

Suite à la parution de ce clip caritatif, Florent Pagny a de nouveau dû faire face à de nombreuses critiques au sujet de sa participation fiscale en France. L’une des premières à avoir de nouveau mis sur la scène la polémique concernant l’imposition du chanteur n’est autre que la députée Insoumise Manon Aubry, sur Twitter. Cette dernière n’a pas hésité à ironiser au sujet de la participation de Florent Pagny à ce projet caritatif, lui reprochant le fait de ne pas avoir payé ses impôts en France pendant plusieurs années.

La députée LFI a également accompagné son tweet d’un ancien article du Point qui reprenait des propos tenus par le chanteur sur TF1.

Selon Florent Pagny, 80 % de ses impôts ont bien été prélevés par la France

Dans sa vidéo publiée sur son compte Instagram, le chanteur commence par remercier les « 99% » de personnes ayant bien « compris le message et l’action » voulus par le clip, avant de répondre aux critiques.

“Par contre, il en ressort 1 % de ceux que j’appelle les irréductibles de l’aigreur qui m’envoient des messages, des commentaires et des mails insultants, car ils ne comprennent pas pourquoi je suis sur ce projet caritatif alors que je ne paye pas mes impôts en France”, commence-t-il.

“Nous les artistes et les sportifs, nous avons un régime particulier”, explique Florent Pagny avant d’affirmer : “Toute prestation ou performance sur le territoire français seront assujetties à l’imposition française, aux taux français et payables en France. Ce qui revient à dire que tout ce que je peux faire, tout ce que j’ai pu faire – enregistrer, tous les spectacles, les tournées, les tournages, les The Voice – tout ce que j’ai fait est assujetti à l’imposition française”.

Florent Pagny a également tenu à détailler son imposition fiscale, en expliquant payer environ 10 % de ses impôts au Portugal, où il est résident fiscal, puis près de 10 % en Argentine, où il est exploitant agricole.