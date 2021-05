Florent Pagny au plus mal, il balance tout sur le pire moment de sa carrière et cela fait peur…

Avec des déclarations choquantes et une présence dans The Voice, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles vraiment dingues concernant le chanteur Florent Pagny. En effet, ce dernier n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense, même si cela peut parfois lui attirer les foudres de certains téléspectateurs. Pour preuve, dans les années 90 et les années 2000, Florent Pagny avait été vivement critiqué pour avoir décidé de changer de vie.

Assumant clairement sa position, cela n’avait pas du tout plu à certains français, qui semblent heureusement avoir pu changer d’avis concernant le chanteur mythique. Heureusement, depuis, on peut avoir la chance de retrouver Florent Pagny dans les médias, et plus particulièrement dans l’émission The Voice qui fait encore une fois cette année un très gros carton. Mais on ne s’attendait pas à découvrir le moment gênant de Florent Pagny que vous allez pouvoir lire ici…

Florent Pagny : ce moment où il aurait pu arrêter la carrière de Nikos Aliagas

C’est une information incroyable que l’on avait déjà pu apprendre concernant le chanteur Florent Pagny. En effet, dans une récente interview, Nikos Aliagas n’a pas hésité une seule seconde à revenir sur le parcours de la Star Academy des candidats mais également sur sa carrière d’animateur. Comme vous avez pu le constater, il se trouve que celle-ci a pu complètement décoller grâce à sa participation à cette grande émission de télécrochet.

Mais toutefois, personne n’aurait pu penser une seule seconde que Florent Pagny allait pouvoir se trouver responsable de la fin de la carrière de Nikos Aliagas. L’animateur a en effet raconté que Florent Pagny semblait assez désorienté par sa participation à la Star Academy, dont il s’était fait le parrain.

Concrètement, Florent Pagny avait dit à Nikos Aliagas qu’il ne comprenait rien à son « truc » en parlant de la Star Academy. Des propos qui font froid dans le dos, et qui auraient même pu faire arrêter Nikos Aliagas, comme il a pu le raconter récemment. Mais ce n’est pas le seul fait d’arme de Florent Pagny, et on a pu le confirmer ces derniers jours avec justement une interview pour 50 minutes inside sur TF1.

Les propos de Florent Pagny sont pour le moins très étonnants, personne n’aurait pu imaginer que ce dernier laisse un message aussi troublant à ses fans, c’est le moins que l’on puisse dire.

Florent Pagny revient sur un moment très gênant de sa carrière…

Si ce moment qu’il a pu vivre à la Star Academy n’avait rien de gênant pour lui, contrairement à Nikos Aliagas qui a pu vivre quant à lui un très gros calvaire, Florent Pagny s’est cette fois-ci confié sur le plus gros moment de gêne de sa carrière.

Il est en effet revenu sur son discours pour les Victoires de la musique de 2020 où il était président d’honneur. Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu, et Florent Pagny a malgré lui proposé un discours contre toute l’industrie musicale, ce qui n’a pas plu à tout le monde. En effet, on se souvient que les messages sur le web n’avaient pas été très tendres !