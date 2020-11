Florent Pagny : il déclare avoir rencontré le président français pour parler de ses impôts !

Florent Pagny, l’un des coachs emblématiques de l’émission The Voice est généralement accusé d’exil fiscal. En effet, le chanteur de 59 ans vit entre le Portugal et la Patagonie où les artistes bénéficient de plusieurs privilèges fiscaux.

Florent Pagny révèle avoir discuté avec Emmanuel Macron sur ses impôts

Face à ces accusations, Florent Pagny avoue avoir même communiqué avec le président de la république qui avait voulu en savoir plus sur l’état de paiement des impôts du célèbre chanteur. Il faut dire que le coach de The Voice est la cible du fisc depuis les années 90 comme le confirme sa biographie. En 2017, Florent Pagny avait décidé de quitter la France pour s’installer d’abord au Patagonie et après au Portugal d’autant plus qu’il ne voulait pas supporter les aérés de paiement d’impôt qu’il doit au fisc. Cela avait fait tant parler la presse et le chanteur avait accepté s’entretenir avec le Quotidien. Ce dernier avait profité de cette occasion pour répondre aux nombreuses critiques dont il faisait l’objet. Il avait d’ailleurs rétabli la vérité en face de Yann Barthès et n’avait pas manqué d’expliquer qu’il s’était confié en off à Emmanuel Marolle qui avait décidé de rendre ces informations publiques.

Depuis lors, ce sujet qui passionne tant les français, aurait également intéressé Emmanuel Macron comme l’a fait savoir le chanteur dans sa biographie. C’est en 2018 que le mari d’Azucena Caamano s’était entretenu avec le président français. Le coach de The Voice n’avait pas hésité à lui confirmer qu’il payait ses impôts en France d’autant plus que c’est en Hexagone qu’il livre ses prestations. Il avait expliqué que son installation au Portugal ne concerne que ses droits d’auteur sur ses disques. Toutefois, le chanteur envisage de revenir en France.

Florent Pagny souhaite faire son retour en France

Dans son livre Portrait d’un éternel rebelle, Éric Le Bourhis fait de nombreuses révélations. Il retrace le parcours du célèbre chanteur français. Originaire de Saône-et-Loire, le père d’Inca et Aël a certainement marqué la vie de nombreux français et c’est d’ailleurs pour cette raison que le journaliste et auteur de cet ouvrage dévoile également les témoignages de certains membres de sa vie et de ses amis. Sa première chanson N’importe quoi, parle de l’un de ses proches qui était addict à la drogue. Alors que plusieurs avaient cru que ce morceau faisait référence à Frédéric, le frère de Florent, on apprend dans la biographie de l’artiste parue le 5 novembre qu’il ne s’agissait pas de son frère mais du comédien Riton Liebman.

Après sa séparation douloureuse avec Vanessa Paradis, le chanteur de Ma liberté de penser avait fait la rencontre d’Azucena Caamaño quelques années plus tard et l’a épousé en 2006. Depuis sa rencontre avec cette dernière, Florent ne rate pas une occasion pour faire les éloges de son épouse. Toujours dans sa biographie, on apprend que la première rencontre de la mère de l’artiste avec son épouse était plutôt cocasse. Sa mère Odile s’était sentie un peu gênée. En tant que l’un des chanteurs français les plus populaires, Florent Pagny qui reste très attaché à son pays malgré son exil fiscal, a participé à une chanson en l’honneur des soignants afin de les encourager dans leur lutte contre le coronavirus. Ils étaient trois chanteurs Pascal Obispo, Marc Lavoine et bien entendu le coach de The Voice qui avaient chanté Pour les gens du secours en début du mois d’avril. Quelques mois après le déconfinement, le pays est de nouveaux face à l’augmentation du nombre de cas. Depuis le vendredi 30 octobre, la France est confinée afin de freiner la propagation du virus.