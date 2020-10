Florent Pagny : il fait une boulette en direct en ne voulant pas respecter les gestes barrières et gêne Nikos !

Les amateurs de The Voice Kids ont répondu présents dès 21h05 min pour la diffusion de la finale de la saison 2020. Après 8 semaines, la compétition a finalement été clôturée ce weekend et plusieurs détails ont marqué cet événement.

La finale de The Voice Kids a eu lieu ce samedi

Jenifer, l’une des coachs emblématiques a brillé par son absence qui est néanmoins justifiée par le fait qu’elle aurait été testée positive au Covid-19. La chanteuse avait signalé son absence sur les réseaux sociaux quelques jours avant la grande finale. Malgré cette mauvaise nouvelle, la compétition s’est bien déroulée faisant de la petite Rebecca, l’une des candidates de l’équipe de Patrick Fiori, vainqueur. Âgée de 9 ans, elle a su mettre en pratique les conseils de son coach et s’est imposée face aux autres finalistes de cette saison 7 de The Voice Kids.

Alors que le coronavirus continue de sévir en France, le respect des restrictions reste de rigueur. C’était devant un public de spectateurs clairsemés que les finalistes se sont affrontés et les téléspectateurs ont été heureux de vivre une belle finale de The Voice Kids. Malgré la pression que subissaient Karine Ferri et Nikos qui étaient les présentateurs de cette septième saison, Florent Pagny n’a pas hésité à balancer une blague qui n’était malheureusement pas au goût de l’animateur radio et télé de 51 ans. Alors que la situation sanitaire actuelle s’avère préoccupante, le mari d’Azucena Caamano qui s’illustre comme un libre penseur, ne s’est pas empêché de faire un trait d’humour mal apprécié.

Florent Pagny rappelé à l’ordre par Nikos

En effet, Patrick Fiori et Florent Pagny ont interprété J’y Vais. À la fin de leur prestation, ému, Patrick Fiori aurait déclaré « J’aurais adoré te prendre dans mes bras Florent, mais bon… », contre toute attente, la réponse du coach de 58 ans a surpris tout le monde, y compris Nikos qui n’a pas manqué de faire un petit rappel à l’ordre. Suite à la déclaration de Patrick, Florent a répliqué « Eh oui ! Mais bon, on fera ça dans les loges ! ». Une blague que le compagnon de Tina Grigoriou n’a pas voulu laisser passer. Ce dernier, visiblement agacé par la réponse de Florent Pagny a répliqué « Non, non, on ne le fera pas dans les loges non plus… il ne peut pas s’empêcher ! ».

Alors que le tournage de la neuvième saison de The Voice version adulte avait été suspendu à cause de la pandémie du coronavirus, The Voice Kids avait été maintenue. La saison 7 avait débuté le 22 août 2020 et la finale a eu lieu ce samedi 10 octobre. Cette saison avait été marquée par de nombreux changements parmi lesquels l’arrivée de Kendji Girac qui avait rejoint l’équipe des coachs. Toujours pour ce qui était des innovations, Dadju et Vianney devaient travailler aux côtés des coachs afin d’aider les candidats à surmonter les épreuves des battles.

Depuis quelques semaines, la France a connu de nouvelles contaminations de coronavirus poussant ainsi le gouvernement à renforcer les mesures de lutte contre cette pandémie. Une situation qui ne laisse aucun secteur en reste. Les pouvoirs publics auraient d’ailleurs décidé de refermer les restaurants et les bars afin de freiner la propagation de ce virus. Pour ce qui est des émissions télévisées, les spectateurs sont soumis au strict respect des recommandations sanitaires et c’est d’ailleurs pour cette raison que la production de la finale de The Voice Kids a veillé sur l’application des restrictions. Florent Pagny n’a donc pas su choisir le moment opportun pour sa blague. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le coronavirus continuera à faire des victimes si la population qui semble se lasser des mesures barrières ne les respecte pas véritablement.