Florent Pagny : sa fille Ael crée un scandale en posant en mini tenue sur Instagram !

On peut dire que c’est une nouvelle qui risque de ne pas faire plaisir aux fans de Florent Pagny que l’on a pu découvrir ces toutes dernières heures. En effet, il se trouve qu Florent Pagny est très réputé pour être un grand chanteur français qui ne mâche pas ses mots. En revanche, cela peut parfois lui amener son lot de scandales, autour d’affaires dont il se passerait parfois bien.

La dernière en date ne le concerne pas directement, mais plutôt sa fille Ael. En effet, les internautes se sont rendu compte que la jeune femme était bel et bien présente sur les réseaux sociaux, et qu’elle pouvait parfois diffuser des photos vraiment choquantes, qui pourraient même parfois frôler la censure ! A l’heure où les réseaux sociaux sont particulièrement attentifs aux différentes images diffusées, c’est un très gros risque !

Toutefois, ces derniers mois, on ne compte plus le nombre d’enfants de stars françaises et internationales qui diffusent parfois des photos vraiment choquantes sur le réseau social Instagram. Cette fois-ci, cela concerne directement la fille de Florent Pagny, Ael, que l’on ne connaissait que très peu jusqu’à cette date, c’est le moins que l’on puisse dire…

Les enfants de stars françaises et internationales se dévoilent sur le web

Si les jeunes sont présents sur les réseaux sociaux, on peut dire que tout le monde est bel et bien concerné, et même les enfants de stars françaises et internationales ! Malheureusement, les photos qui sont diffusées ne mettent pas toujours en avant les différents protagonistes, et certains d’entre eux pourraient bien regretter les images qu’ils diffusent plus tard. On peut en effet voir des photos très suggestives parfois, et les internautes se trouvent même vraiment choqués par les images diffusées.

On se souvient notamment des toutes premières photos de Jade Hallyday, la fille adoptive de Johnny Hallyday, qui avait pu partager des premières photos dans des petites tenues sur les réseaux sociaux. Les plus grands fans du chanteur avaient alors été vraiment sous le choc, et ils l’avaient fait savoir dans les différents commentaires sous la publication de la jeune femme.

Certains jugeaient en effet que Jade Hallyday était bien trop jeune pour s’exposer de la sorte sur les réseaux sociaux. A l’inverse, d’autres personnes bien plus jeunes n’ont pas hésité à dire haut et fort qu’il fallait vivre dans son époque, et que la jeune femme était libre de faire ce qu’elle souhaitait sur les réseaux sociaux. En revanche, jusqu’à cette date, personne n’avait vraiment pu remarquer la fille de Florent Pagny, Ael, qui semble sortir de l’ombre avec une photo assez impressionnante, il faut bien le dire ! On imagine que les fans du chanteur vont aussi être très étonnés…

Florent Pagny : sa fille Ael fait grimper la température sur les réseaux sociaux

Alors que les températures estivales peinent à arriver en France, il semblerait que la fille de Florent Pagny en ait décidé autrement. Elle ne se prive pas en effet pour diffuser une image qui est assez choquante sur le web.

Sur le cliché, on peut la voir en train de porter une petite tenue, et les internautes se sont empressés de liker la publication. Encore très confidentielle sur les réseaux sociaux, la jeune femme devrait être de plus en plus suivie !