Florian Barbarot : l’ex candidat de « Top Chef » revient à la télé mais avec sa propre émission !

Quel bonheur de vous annoncer mon retour à la TV dès la semaine prochaine !! Je vous donne rendez-vous sur Tipik (anciennement La Deux RTBF), tous les mardis à 20h, avec la talentueuse et inimitable @bene_deprez avec qui je coanimerai #StressEnCuisine, un nouveau jeu culinaire où tous les coups sont permis ! L’émission sera aussi disponible sur la plateforme #Auvio, en live streaming et en replay, depuis la France 🤗 Et chaque semaine, vous pourrez me retrouver également sur YouTube où je réaliserai la recette sur laquelle les candidats se seront affrontés. Merci à la RTBF et à Tipik pour leur confiance ! 🖤💛❤️ 📷 @will.vnderson #Tipik #RTBF #TV #Belgique #LaCuisineCestQueDuKif #Cheflife #NeverGiveUp