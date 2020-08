Florie et Florian (Qui veut épouser mon fils) : ils se connaissaient avant l’émission ? Les fans sont choqués !

Après avoir entamé une vie de couple, beaucoup se demandent si les deux candidats sont toujours ensemble aujourd’hui.

Deux candidats qui ont marqué la saison 3 de ‘’Qui veut épouser mon fils ?’’

C’était en 2014, où TF1 diffusait aux téléspectateurs la saison 3 de l’émission ‘’Qui veut épouser mon fils ?’’. Il s’agissait en effet d’une téléréalité de la chaîne en question dont la saison initiale a été diffusée en novembre 2010. L’émission était centralisée sur cinq garçons célibataires dont la tranche d’âge devrait se situer entre 25 et 39 ans, habitants chez leurs mères et qui soient en quête de l’amour. Ces hommes ayant un penchant pour le confort de la maison familiale et sous l’aile des mamans protectrices devraient choisir soit l’amour, l’indépendance ou carrément leurs mères.

On venait alors de faire la connaissance de Florian, un des nouveaux bouts de chou à maman qui vivait un mal d’amour. À cette époque en effet, le fils à Francine était alors âgé de 26 ans. Ce dernier aura la chance de faire la rencontre de Vanessa, d’Andréa, de Donia, d’Elya, de Morgane et surtout de Florie. C’est en fin de compte cette dernière qui quittera l’aventure main dans la main avec Florian. Cependant, est-ce que les deux tourtereaux de l’époque poursuivent-ils toujours leur histoire ?

Des publications qui laissent planer le doute…

La réponse à la question précédente nous renvoie directement sur le compte Instagram de la belle blonde Florie. Par ailleurs, les récentes publications de cette dernière la laissent apparaître seule. D’ailleurs, elle ne se gêne pas pour y dévoiler sa belle silhouette qu’on trouve parfois topless. Aussi, le 4 août 2020, elle a laissé entendre vouloir partir en vacances en Corse avec une personne dont l’identité n’a pas été révélée. Ce qui est sûr, aucune mention de Florian n’a été faite.

Les récents signes d’une relation amoureuse ayant débuté en toute discrétion

Pour avoir un aperçu des anciens candidats de l’émission de TF1, il fallait remonter à la date du 30 juin dernier. En effet, Florie avait partagé à ce moment, une séquence vidéo où elle était en compagnie de Florian. Les deux tourtereaux avaient plutôt l’air très complices et tentaient par l’occasion de relever un défi. Ils sont également apparus ensemble le 24 mai dernier, encore pour un autre challenge. Un peu avant cette dernière apparition, la jeune Florie avait partagé deux images d’elle et de Florian en pleine danse.

Avec tout ceci, on pourrait bien conclure que Florie et Florian continuent de s’aimer comme depuis le début malgré tout ce qui se passe. On se rappelle que le couple avait fait une belle révélation dans ‘’C’est mon choix’’ le 30 janvier 2017. En effet, c’est à ce moment qu’on a pu apprendre que nos deux candidats s’étaient même mis ensemble avant que l’aventure sur l’émission »Qui veut épouser mon fils ?’’ne touche à sa fin. Cependant, ils avaient pourtant bien réussi à ne laisser aucun soupçon face à l’écran.

La belle blonde avait aussi révélé à la présentatrice Évelyne Thomas que même la production n’avait aucune idée de ce qui clochait et avec la seule semaine de battement qu’il y avait entre les tournages, elle et Florian n’étaient pas censés entrer en contact. Néanmoins, Florian était allé voir la belle blonde sur Paris où ils ont d’ailleurs passé une semaine à deux et étaient sortis ensemble.

Ce dont on peut être sûr, c’est que les émissions de téléréalités ne sont pas toutes truquées puisque certaines peuvent réellement permettre de trouver l’amour. C’est ce qu’on peut déduire en suivant de près l’histoire de Florie et Florian qui font même partie du Top 5 des personnalités ayant impacté l’année 2014.