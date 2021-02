Focaccia Fleurie : la nouvelle tendance culinaire qui fait des ravages sur les tables françaises

Si vous souhaitez mettre un peu de pep’s dans votre assiette, nous vous invitons à découvrir rapidement la Focaccia Fleurie. Certaines personnes notamment en Chine n’hésitent pas à proposer des plats très design notamment pour inciter les enfants à déguster leur repas sans discuter. En France, cette pratique prend de l’ampleur, mais une autre semble se dessiner comme nous avons pu le découvrir avec Grazia. Aujourd’hui, ce n’est plus un simple plat qui se présente devant vous grâce à la Focaccia Fleurie.

La tendance food très sympathique se nomme Focaccia Fleurie

Certaines personnes prennent le temps de préparer de bons petits plats pour que toute la famille puisse apprécier pleinement les légumes et les fruits. Toutefois, pour apporter un peu de joie et de bonne humeur, il est judicieux de découvrir la Focaccia Fleurie. Le concept est simple puisque cette tendance vous permet de dessiner des fleurs dans vos assiettes en vous aidant de vraies fleurs ou en adoptant quelques techniques sympathiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VineyardBaker Teri Culletto (@vineyardbaker)

Avec le couvre-feu, de nombreuses personnes sont à la maison et elles tentent d’optimiser leur temps .

. Le confinement a également redistribué toutes les priorités, car les Français ont compris qu’il fallait aussi s’attarder sur une alimentation de qualité.

Avec la Focaccia Fleurie, votre assiette se transforme en un véritable chef d’oeuvre et vous avez plusieurs vidéos et même des photos pour vous aider.

Bien sûr, les restaurants en France sont fermés depuis de nombreux mois, mais avec cette tendance food, vous pourrez servir des plats très sympathiques à tous les convives. Vous devez donc dessiner ces fleurs dans vos assiettes et cela semble être à la portée de tous. Une petite brindille de ciboulette pour la tige et la moitié d’une tomate cerise pour la tête, cela vous permet d’obtenir une fleur sympathique. Vous pourrez alors jongler avec les couleurs, les aspects, et même les oeuvres d’art.

La Focaccia Fleurie vous permet aussi d’exprimer plus aisément votre créativité et votre imaginaire n’aura plus aucun secret pour vous. Il faut également savoir que les assiettes ne sont pas les seules compatibles, vous pourrez aussi obtenir des dessins avec des cakes ou encore des pains. Il suffit notamment de naviguer sur Instagram pour découvrir toutes les possibilités offertes par cette tendance food qui vous apporte un peu de couleur.

Quels sont les ingrédients à choisir ?

Vous devez donc préparer un plat traditionnel avec du pain ou encore des clafoutis, des tartes, des cakes salés, toutes les possibilités sont au rendez-vous. Par contre, la Focaccia Fleurie vous permet de dessiner des fleurs comme son nom l’indique, mais certains ingrédients seront à privilégier pour avoir un rendu sympathique et il faut savoir que ces plats sont bien sûr comestibles. Pour les pétales, vous avez les poivrons qui sont parfaits ou encore les tomates cerises. Pour les tiges, les aromates auront une place de choix dans la tendance de la Focaccia Fleurie et vous pourrez même opter pour de la menthe fraîche et du basilic.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VineyardBaker Teri Culletto (@vineyardbaker)



D’autres ingrédients sont possibles avec des haricots ou encore de petits piments. Pour les bourgeons, vous pourrez utiliser de petits pois ou encore des graines, cela dépend de vos préférences et de vos envies. Si vous souhaitez réaliser une Focaccia Fleurie, vous aurez aussi besoin d’une recette spéciale avec de la farine, de l’eau, de la levure instantanée, du sel, de l’huile d’olive, des légumes. Finalement, la Focaccia Fleurie ressemble à une sorte de fougasse que vous pouvez décorer avec cette astuce. En termes de quantité, il faudra respectivement 600 grammes, 410 grammes, 10 grammes pour le sel.