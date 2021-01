Fond de teint : les nouveaux produits à acheter au plus vite, vous aurez une peau de rêve !

Grâce à un fond de teint, vous pouvez illuminer votre teint, mais également masquer quelques imperfections et optimiser votre look. Bien sûr, tous les produits présents sur le marché n’ont pas les mêmes avantages et vous devrez impérativement réfléchir à vos problématiques. Certains offrent une bonne hydratation, d’autres couvrent toutes les impuretés et vous aurez même un concept lissant pour effacer les rides et les ridules. Toutefois, les marques ne cessent de proposer de nouveaux produits et c’est donc l’occasion d’acheter les dernières modèles.

Le Top 3 des fonds de teint à acheter sans attendre

Si vous suivez bien sûr les youtubeuses, vous savez que les enseignes de beauté ont déjà reçu les nouveautés et certaines se dévoilent comme réjouissantes. Ce sera l’occasion de remplacer votre fond de teint puisqu’il ne répond plus du tout à vos attentes. Il ne faut clairement pas négliger ce choix, car il peut entacher votre maquillage, et même votre style à la fin de la journée.

Le premier fond de teint est proposé par Givenchy, il s’agit du Skin Caring et il est conçu avec 97 % d’ingrédients naturels, son prix est inférieur à 60 euros.

Erborian propose la CC Water, cette marque est déjà connue pour vendre la meilleure crème lissante. Ce font de teint facturé moins de 20 euros est à la Centella.

Du côté de Dior, si vous avez moins de 60 euros à débourser, choisissez le Forever Cushion Mat qui permet de repulper la peau.

Je vous propose même un petit bonus avec Fenty Beauty qui propose déjà un correcteur très sympathique, le font de teint est le Pro Filt’r matte pwder.

Le prix est assez intéressant pour ce dernier produit puisqu’il est inférieur à 40 euros. Lorsque vous choisissez le fond de teint, vous devez aussi vous attarder plus longuement sur votre carnation. En effet, la couleur doit être en parfaite adéquation avec votre peau et il faut souvent le tester au niveau du poignet intérieur.

Fenty Beauty ne vous rendra pas la recherche très simple puisque ce sont 50 teintes qui ont été proposées avec différents tons, et même des sous-tons. Évitez par contre de prendre un fond de teint trop clair ou trop foncé puisqu’il déstabilisera votre visage.

Comment appliquer le fond de teint ?

Huda Beauty a aussi dévoilé un nouveau fond de teint à savoir le Faux Filter Luminous et il s’agit d’une pompe. Vous pouvez donc l’appliquer avec le doigt, la petite mousse ou encore un pinceau. Le choix dépend de vos attentes, mais sachez que le pinceau n’enlève pas l’excédent de produit et il est difficile à utiliser pour les novices. Ces derniers devront plutôt s’orienter vers le Beauty Blender par exemple qui est simple à appliquer et cela est aussi valable pour le correcteur.

Vous avez parfois des fonds de teint en poudre et il faut donc la petite houppette qui est souvent vendue avec le produit. Pour l’application, il faut vraiment s’entraîner, car, dans le cas contraire, vous aurez des taches désagréables et l’application est souvent difficile. Il y a aussi une petite astuce pour que votre teint soit parfait. Il est judicieux d’utiliser les mêmes textures pour tous les produits que ce soit le correcteur, le fond de teint…

Si vous avez du liquide et des poudres, le mélange ne sera pas forcément le plus réjouissant, car vous aurez des paquets. Si vous avez que, des textures crémeuses par exemple, vous aurez une belle harmonie pour l’ensemble du teint.