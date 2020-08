Football : Séville remporte sa sixième Europa League après le geste malencontreux de Lukaku !

L’Europa League s’est donc achevé vendredi dernier sur une victoire passionnante 3-2 de Séville grâce au doublé de Luuk de Jong et d’un but involontaire de Lukaku.

La déception de l’Interminator

Pour rappel, Diego Carlos, le défenseur de Séville a cherché à écrire son nom sur la feuille de match en faisant 3-2 avec un spectaculaire coup de pied pendant la seconde période, mais son effort acrobatique a pris une déviation importante avant de rider le filet. C’est cette déviation de Lukaku par un coup de tête qui a attribué le but de la victoire à l’équipe espagnole.

Romelu Lukaku was nowhere to be seen when Inter collected their medals after the match 😕#UELfinal pic.twitter.com/psbYRmCUIx — Goal (@goal) August 21, 2020

Romelu Lukaku a certainement eu une soirée mouvementée lors cette finale. Sa déception était telle qu’il semblait n’être pas intéressé à rejoindre ses coéquipiers de l’Inter pour récupérer sa médaille de finaliste comme le veut la tradition après le match. Une attitude que beaucoup ont qualifiée comme un manque de respect pour les organisateurs et pour l’équipe vainqueur.

Peu importe ce qui s’est passé vendredi soir, ça a été une saison incroyable pour Lukaku et son équipe. Après le match, Antonio Conte, entraîneur de l’Inter a déclaré: « Je n’ai plus beaucoup de regrets maintenant : mes joueurs ont vraiment tout donné contre une équipe habituée à jouer ce genre de match. Je pense que leur expérience en ce sens a fait la différence ce soir. »

😱 Romelu Lukaku is the first player to score an own goal in a UEFA Cup/Europa League final since 2001, when Alaves' Delfi Geli put past his own goalkeeper in their 5-4 final defeat to Liverpool pic.twitter.com/EOkdIDaH8P — WhoScored.com (@WhoScored) August 21, 2020

Parti grand favori de l’Europa League, celui que les médias surnomment « l’interminator » reste le joueur qui a marqué en moyenne 0,52 but par match toutes compétitions confondues pendant quatre saisons à Everton, est tombé à 0,44 en deux ans à United, puis a bondi à 0,66 lors de sa première saison à l’Inter. Il a marqué dans 10 matchs consécutifs de la Ligue Europa depuis ses jours à United. Et il est, à tous les égards, un bon joueur et un excellent coéquipier.

Lukaku n’est pas un joueur pour Manchester United, mais l’Inter est un club qui lui va beaucoup mieux à lui ainsi qu’à son style de jeu. Cela étant dit, ce qui manque à la carrière de Lukaku, c’est le fait qu’il n’a toujours pas remporté de trophée depuis plus de 10 ans malgré des sorts avec Chelsea, United et maintenant l’Inter. Nous parlons de l’un des meilleurs attaquants de la dernière décennie et de quelqu’un qui mérite le meilleur de l’argenterie européenne.

Et une sixième pour Séville

Décidément, la remarquable histoire d’amour entre l’équipe espagnole et cette compétition s’est poursuivie. Rappelons que les diables rouges ont disputé 19 matches d’Europa en tout; soit trois sont allés aux prolongations et deux aux pénalités.

Vendredi soir, à Cologne, c’était au terme d’une finale riche en rebondissement que Séville a scellé son sixième titre face aux hommes d’Antonio Conte. Pourtant, ce match a été une énorme opportunité pour l’Inter de Milan de remporter son premier trophée européen depuis son triomphe en Ligue des champions sous Jose Mourinho il y a plus de 10 ans.

-sacked by Spain 3 days before the world cup

-sacked by Real Madrid after 14 games

– powered Sevilla to a top 6 finish and won Europa league after first season What a rebound lopetegui 👏 pic.twitter.com/R72T6Uw4rk — Ryan 🇨🇦 (@Deadlypulisic_) August 21, 2020

Cependant, ils se trouvaient juste face aux experts de la Ligue Europa, Séville, en finale, qui a remporté les trophées à trois reprises sur le rebond entre 2014 et 2016.

Suite à cette victoire, Julen Lopetegui, entraîneur de Séville ne tarie pas d’éloge en parlant de son équipe en déclarant : « Cette équipe est géniale. Ils y croient, ce sur quoi ils travaillent et ce qu’ils transmettent. Même si nous n’avions pas gagné, j’adorerais toujours ces gars-là, mais aujourd’hui nous remportons le prix. Nous avons y toujours cru. Cette équipe n’abandonne jamais. «