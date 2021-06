Fort Boyard : gros scandale sur les mesures sanitaires prises sur place, le présentateur Olivier Minne balance tout

C’est un très gros coup dur pour l’émission mythique de France 2, Fort Boyard. En effet, alors que l’émission est tout juste sur le point de démarrer avec une nouvelle saison assez dingue, il se trouve que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux et dans les médias des premières révélations assez étonnantes qui risquent de faire parler d’elle pendant encore très longtemps. Mais là où dans bien des cas, ce sont les candidats qui prennent la parole, c’est cette fois l’animateur principal de l’émission Olivier Minne qui a décidé contre toute attente de sortir du silence.

Cela faisait des semaines en effet que les rumeurs les plus folles étaient alors dans les sites web et les publications sur les réseaux sociaux les plus dingues, on a même pu voir des images de tournage assez impressionnantes, et même une déclaration dans la dernière vidéo des Youtubeurs McFly et Carlito. Les deux hommes ont en effet pu prendre la parole en face du président de la république Emmanuel Macron pour raconter une histoire complètement dingue qui a pu leur arriver, même si cela pourrait clairement poser des problèmes de sécurité.

En revanche, du côté des autres candidats, on a également pu voir la star de la téléréalité Nabilla prendre aussi la parole pour pouvoir donner son retour sur l’expérience que représente Fort Boyard pour elle, et cela est clairement différent, c’est le moins que l’on puisse dire ! Néanmoins, la saison n’a pas encore été diffusée et fait déjà polémique…

Fort Boyard dans la tourmente, les mesures sanitaires mises à mal…

Alors que l’émission n’a même pas encore commencé cette année, il se trouve que des révélations assez impressionnantes ont pu être révélées dans les médias, par l’animateur Olivier Minne qui a pu prendre la parole et tout raconter en exclusivité. Bien que cela soit surtout une façon comme une autre de rassurer les téléspectateurs, certains d’entre eux n’ont pas du tout apprécié de voir l’animateur se justifier de la sorte et pensent qu’ils pourraient tout simplement s’agir d’une manipulation.

C’est dans un gros entretien que l’on a pu voir à Télé Star que l’animateur a pu donner des détails assez impressionnants concernant le tournage de l’émission mythique de France 2, dont la diffusion devrait reprendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, l’organisation de l’émission ne s’est pas passée comme prévu et il se trouve que la production a été contrainte de s’adapter face à la situation. Des tests ainsi que d’autres mesures ont pu être prises pour permettre aux candidats de Fort Boyard de participer en toute sécurité et pendant toutes les épreuves.

Olivier Minne balance tout sur les conditions de tournage de Fort Boyard

Afin de rassurer les téléspectateurs de l’émission, Olivier Minne a donc tenu à prendre la parole sur le magazine Télé Star pour dévoiler toutes les mesures sanitaires qui ont été prises cette année. Toutes les stars cette année doivent être soumises à des tests plusieurs heures avant le début de l’aventure et avec plusieurs répétitions.

On a pu apprendre que si une personne pouvait se révéler être positive, alors elle serait directement mise à l’isolement afin de ne prendre absolument aucun risque. De quoi rassurer les sceptiques !