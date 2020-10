Fort Boyard : les derniers tigres de l’émission ne seront pas remplacés !

Brigitte Bardot doit sautiller partout ! On vient d’apprendre que les deux tigres emblématiques de l’émission d’épreuve et d’énigme Fort Boyard ne vont pas être remplacés par d’autres animaux, après leurs départs à la retraite. Une bonne nouvelle certes, mais qui en fait quand même grincer des dents certains…

“Félina, tête de tigre !”

On connait tous Fort Boyard pour ses épreuves incontournables, ses énigmes et le célèbre “Felina Tête de tiiiiiigre !”. Mais Fort Boyard c’était aussi de vrais tigres, qui ne faisaient finalement pas grand-chose à part attendre que le temps passe en faisant joli dans le fond du décor de l’épreuve des pièces de monnaie.

En d’autres termes, ces fameux tigres ont passé toute leur vie enfermés dans le Fort ou dans une cage durant les enregistrements de l’émission de France 2. La condition de ces animaux avait d’ailleurs interrogé et fait polémique après les propos d’Hugo Clément, fervent défenseur de la cause animale.

Lorsque Adventure Line productions, la société qui produit Fort Boyard a annoncé ce mardi 6 octobre au magazine Parisien le non-renouvellement des tigres dans l’émission, les défenseurs des animaux n’ont pas pu s’empêcher de sauté de joie. Oui, mais voilà, la joie a été de courte durée, car cette bonne nouvelle reste soumise à condition si on peut le dire ainsi.

Évidemment, on peut se réjouir du fait que plus aucun tigre ne devra subir cette vie en cage ou enfermée dans un fort sur une île, du moins en ce qui concerne l’émission Fort Boyard, en revanche il faudra attendre le départ à la retraite des 2 tigres pour réellement pouvoir fêter cette bonne nouvelle.

Un départ à la retraite qui va encore prendre quelques années…

Ce tigre forcé de faire le show ne connaît que le fouet et la captivité. Sa place est dans la jungle, dans un sanctuaire, pas sur le toit d'un véhicule ni dans les cellules de Fort Boyard! @France2tv quand allez-vous enfin évoluer? #StopCaptivité https://t.co/rVUTgf9wpl — Muriel Arnal (@MurielArnal) July 7, 2019

Kashemir et Tosca peuvent prendre leur mal en patience…

Respectivement âgés de 3 et 9 ans, Kashemir et Tosca sont actuellement les deux derniers majestueux animaux que vous pouvez admirer sur vos petits écrans. Car si vous avez bonne mémoire ou si vous êtes fan de l’émission depuis ses débuts, à l’origine, c’était 3 tigres que l’on pouvait voir faire des allers-retours dans leurs enclos de pierre.

Et c’est Kali, 15 ans, qui manque aujourd’hui à l’appel, mais heureusement pour une bonne raison, puisque cette dernière a pris sa retraite et n’a pas été remplacée par la production.

Pour Alexia Laroche-Joubert la productrice de l’émission, cette décision a notamment fait suite aux déclarations de la nouvelle ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et sa volonté de mettre progressivement fin aux cirques itinérants, delphinarium et autres lieux où des animaux sauvages seraient retenus en captivité.

Une bonne nouvelle donc pour le futur de Kashemir et Tosca, cependant, ils vont devoir prendre leur mal en patience, car il leur reste encore pas mal d’années avant d’atteindre le fatidique âge de la retraite et pouvoir se retirer dans un sanctuaire pour animaux sauvages et en captivité.

À moins que la production soit clémente, et décide de mettre fin à ce cirque plus tôt que prévu ?

Les deux derniers tigres de Fort Boyard ne seront pas remplacés quand ils prendront leur retraite (20 ans). Cela veut dire que le plus jeune devra attendre 17 ans pour être en retraite. Pourquoi doit-on attendre aussi longtemps pour placer 2 tigres dans un sanctuaire? pic.twitter.com/6bm1AczCG2 — La Ligue Des Animaux 🐾 (@LigueDesAnimaux) October 6, 2020

“Le départ de chacun d’eux s’étalera dans le temps.”

Apparemment ce départ anticipé pour les deux jeunes tigres n’est pas au programme d’Alexia Laroche-Joubert et du reste de l’équipe de production.

Et même si aucun membre de la production n’a souhaité s’aventurer sur ce terrain glissant en donnant un âge précis pour le départ à la retraite des 2 félins, ils ont laissé entendre que ce n’était pas pour tout de suite et que l’émission profitera encore de leurs services quelques années supplémentaires : “Ils ont des âges différents, aussi le départ de chacun d’eux s’étalera dans le temps, et correspondra au moment où ils prendront respectivement leur retraite”, a déclaré Alexia Laroche-Joubert.

La productrice a également ajouté que le départ à la retraite dépendait également de l’état général et de la condition physique des tigres, déclarant que certains tigres ou lions “de scène” sont encore en piste à 20 ans.

Croisons les doigts pour que ces 10 à 15 ans de travaux forcés supplémentaires ne soient pas le destin qui attend Kashemir et Tosca.