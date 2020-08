Fort Boyard : sous l’effet de la peur Alex Goude jette l’éponge lors d’une épreuve ! Il s’explique !

C’est encore le cas pour la saison 31 de l’émission. Après plusieurs participations, l’animateur Alex Goude se désiste pour la première fois lors d’une épreuve !

Alex Goude, un habitué de Fort Boyard…

Alex Goude n’est plus une personne à présenter en France. C’est un animateur bien connu sur les plateaux de télévision. Il est également connu dans le monde du cinéma. Etant enfant, il a toujours voulu vivre l’intensité de l’aventure à Fort Boyard. Sûrement, c’est la raison qui a motivé l’ancien chroniqueur à se jeter dans l’aventure. Le nombre de ses participations à cette émission est de 6 au minimum.

Le comédien avoue que depuis son plus jeune âge, il rêvait participer à l’aventure. Avec son âge avancé, il y est parvenu. Il a déjà participé un bon nombre de fois et a brillé de mille feux. Lors de ses précédentes participations, Alex était toujours déterminé, compétitif et courageux. Ancien joueur de football, il a gardé son esprit sportif qu’il utilisait fièrement jusqu’à la 31e saison de Fort Boyard.

L’aventurier Alex Goude, se défile !

Ce samedi 15 Août 2020, France 2 a diffusé la 31e saison de l’émission Fort Boyard. Cette saison a regroupé des participants qui ne sont pas des moindres. L’équipe qui a dû affronter les épreuves du père Fouras est composée de : Laurent Maistret, Vincent Dubois, Jean-Christian Franscinet, Tiga et Alex Goude. Parmi ces aventuriers, Alex Goude est le plus habitué de Fort Boyard. Cependant, il n’a pas pu affronter l’épreuve de la « tête chercheuse ».

Lors de cette épreuve, il faut que le participant brave des insectes afin de dénicher des indices. De ce fait, l’équipe a envoyé leur membre le plus compétitif, Alex Goude. Avant même de s’installer, l’ancien présentateur météo affirmait déjà ne pas se sentir bien. « Je ne suis pas bien du tout » disait-il avant même que sa tête ne soit installée. Alex Goude n’a pas pu garder son calme afin de finir l’épreuve. Pris de panique, il a clairement affirmé ne pas pouvoir subir l’épreuve. Il a donc accepté prendre le joker et a laissé sa place à Tiga. Une première pour ce compétiteur en près d’une dizaine de participation à l’émission Fort Boyard.

Alex Goude donne les raisons de sa panique

Après cette scène stupéfiante à Fort Boyard, Alex Goude se prononce sur ce qui lui était arrivé. « J’ai vraiment failli tourner de l’œil » déclara l’animateur lors d’une interview à TV Mag. Alex Goude a avoué ne vraiment pas se sentir au mieux lors de l’épreuve. La position qu’il fallait adopter pendant l’épreuve lui donnait l’impression d’avoir la tête dans un étau. Outre cette sensation, il avait du mal à maîtriser sa respiration. Ces deux sensations le conduisaient vers une crise de tachycardie.

La production a donc décidé qu’il arrête l’épreuve pour éviter une crise cardiaque. Malgré ses malaises, Alex Goude tenait à terminer l’épreuve coûte que coûte mais il s’est senti comme dans « l’eau ». Notons que l’humoriste est un homme qui a une peur bleu de l’eau. Pour cela, il préfère les épreuves de hauteur ou avec les bestioles. Il avait toujours excellé dans ces épreuves jusqu’au samedi dernier. Il a heureusement pu se rattraper dans une autre épreuve.

Alex Goude a donné comme raison le manque d’activités sportives. Pendant tout le confinement il a beaucoup travaillé manquant du temps pour le sport. Ainsi, on peut retenir qu’il n’était pas du tout préparé à une pareille aventure.