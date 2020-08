Fortnite part en guerre contre les géants de la Silicon Valley : Apple et Google !

Le développeur du très populaire jeu « Fortnite » a brillamment piégé Apple Store et Play Store pour supprimer son jeu.

Epic game a aussi porté plainte contre Apple et Google, et fait appel aux fans du jeu pour batailler contre les deux géants de la Silicone Valley. Cette affaire est bien partie pour faire la une des actualités pendant quelques mois.

Fortnite BANNED by Apple and Google – https://t.co/vc3W2bJFu4 pic.twitter.com/VOLNMH30TL

La cause de cette altercation est qu’Epic Game voudrait supprimer les 30% de commission qui sont prélevés par les magasins d’application pour chaque achat fait dans le jeu. Alors qu’il existe d’autres alternatives, autres que le Play Store, pour éviter de payer la commission à Google, Epic Games n’avait pas d’autre choix pour détourner son engagement à Apple Store.

Dans la journée de ce jeudi, Fortnite a ajouté une option pour faire des achats directement sur son site web, et à un tarif remisé pour éviter de passer par Apple et/ou Google. C’est une pratique qui viole les conditions d’Apple et de Playstore et le développeur en était parfaitement conscient.

La réponse d’Apple ne s’est pas fait attendre. L’entreprise de Tim Cook a retiré immédiatement Fortnite de l’App Store. Google a fait de même plus tard. Sur iOS, Fortnite conseille aux joueurs de demander un remboursement des achats in-app qu’ils ont effectués à Apple. Il semblerait qu’Epic veuille monter les joueurs contre Apple.

Apple removing Fortnite from the app store, for bypassing Apple's payment system, is one thing.

But removing Epic's developer tools impacts Unreal Engine as a whole and the ability to support games using it.

Could even impact developers, even those on Apple Arcade. https://t.co/D8we9uFRYH

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 17, 2020