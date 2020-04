10k + officiers de police français mis en quarantaine pour le coronavirus

Plus de 10 000 policiers à travers la France sont isolés en raison des craintes qu’ils pourraient avoir le coronavirus de Wuhan, selon un syndicat de police qui a déclaré qu’il y avait eu jusqu’à présent 257 cas confirmés.

Stanislas Gaudon, porte-parole de l’Alliance des syndicats de police, a annoncé mardi que 10 131 policiers étaient en détention. Il a déclaré que le syndicat avait déclaré aux autorités françaises depuis fin février que les agents travaillant en première ligne avaient besoin de masques médicaux.

«Le ministère de l’Intérieur s’est engagé à livrer un million de masques en quelques jours. Mais nous avons perdu trop de temps », a déclaré Gaudon.

Alors qu’un nombre important d’agents s’auto-isolaient face aux craintes de coronavirus, seuls 257 cas avaient été testés et prouvés jusqu’à présent – en partie en raison de la pénurie de kits de test dans le monde.

M. Gaudon a également noté que si la majorité de la population à travers la France a respecté les mesures de verrouillage adoptées par le président Emmanuel Macron, il y a eu des “poches de résistance”, rapporte franceinfo.

Parmi les quartiers qui, selon Gaudon, résistaient aux mesures, se trouvait l’infâme banlieue parisienne de Seine-Saint-Denis. La police a précédemment déclaré qu’elle se sentait dépassée en essayant d’appliquer les mesures de confinement parmi la forte population de migrants de la région.

«Il y a certains quartiers en Seine-Saint-Denis, en Essonne, mais aussi en province, où règne l’hostilité envers la police et l’autorité de l’État. Ce week-end encore, nous avons assisté à une embuscade, où une voiture a été brûlée, et ils ont attendu que les pompiers et la police arrivent pour lancer un véhicule extrêmement dangereux [fireworks] à eux “, at-il dit.

Des policiers en France ont également été victimes d’agressions de la part de membres du public qui ont résisté aux mesures de verrouillage, notamment un homme de Montpellier qui a craché sur des policiers tout en affirmant avoir un coronavirus.

Une femme de la commune de Longjumeau a également été condamnée à une peine de sept mois de prison pour un incident similaire au cours duquel elle a craché sur des policiers en les qualifiant de «blancs sales» à un poste de contrôle.

