Les forces armées du Niger et de la France lors de l’opération militaire conjointe dans le sud-ouest du Niger, qui a débuté le 1er février, ont tué 120 terroristes, rapporte France Presse en référence au ministère nigérian de la Défense.

Selon le ministère de la Défense, au 20 février, les militaires du Niger et de la France ont réussi à «neutraliser 120 terroristes» lors d’une opération dans la région de Tillaberi près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. De plus, les forces armées ont saisi du matériel pour créer des engins explosifs et plusieurs véhicules. Aucune perte n’a été enregistrée parmi les militaires.

Dans la même zone en octobre 2017, des militants de l’unité régionale du groupe terroriste IG * ont tendu une embuscade à une patrouille conjointe américano-nigérienne. Puis quatre commandos américains et quatre soldats africains ont été tués.

* -Opération terroriste interdite en Russie.

