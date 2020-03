13 soldats français tués dans deux accidents d’hélicoptère au Mali

BAMAKO, Mali (AP) – Deux hélicoptères sont entrés en collision dans les airs et ont tué 13 soldats français combattant des extrémistes islamiques au Mali, a annoncé mardi la France, dans sa plus grande perte depuis le début de sa mission dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest en 2013.

Ces décès attirent une nouvelle attention sur un front inquiétant dans la lutte mondiale contre l’extrémisme. Les attaquants liés à l’État islamique ou à Al-Qaida ce mois-ci ont tué des dizaines de soldats locaux dans la région et tendu une embuscade à un convoi transportant des employés d’une société minière canadienne, faisant au moins 37 morts.

Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa «profonde tristesse» après le crash de lundi soir. “Ces 13 héros n’avaient qu’un seul objectif: nous protéger”, a-t-il tweeté.

L’armée française a déclaré que les deux hélicoptères volaient très bas lorsqu’ils sont entrés en collision et se sont écrasés dans la région de Liptako au Mali tout en soutenant des commandos français au sol à la poursuite d’un groupe d’extrémistes. Personne à bord n’a survécu. La ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré qu’une enquête avait été ouverte.

L’opération de la France en Afrique de l’Ouest et du Centre est sa plus grande mission militaire à l’étranger et implique 4 500 personnes. La France est intervenue en 2013 après que des extrémistes ont pris le contrôle des principales villes du nord du Mali et mis en œuvre une version sévère de la loi islamique. Ils ont été refoulés dans le désert, où ils se sont regroupés et se sont déplacés vers le sud dans des zones plus peuplées.

Depuis 2013, au moins 44 soldats français sont morts dans la mission qui a suscité peu de débat public en France.