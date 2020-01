1,4 million de billets de train SNCF remboursés: les chiffres qui racontent l’histoire des grèves en France

35 jours de grève et comptage

La grève pour protester contre le plan de réforme des retraites du gouvernement a commencé le 5 décembre. La plupart des groupes professionnels ont fait grève de façon intermittente, seul le secteur des transports se poursuivant depuis le début.

6.3 – Pourcentage des salariés de la SNCF en grève

Selon l’opérateur ferroviaire national public SNCF, 6,3% de leurs salariés étaient en grève le lundi 6 janvier. Ce chiffre est faible par rapport aux premiers jours de la grève où près de 60 pour cent ont participé à la grève.

Parmi les conducteurs de train – le groupe qui perdrait le plus avec la nouvelle réforme des retraites – 36,5% étaient toujours en grève le 6 janvier, contre 85% au début de la grève.

1,4 million – billets de train remboursés

Depuis le début de la grève, la SNCF a remboursé 1,4 million de billets de train.

730 millions d’euros – perte de revenus des opérateurs de transport

Chaque jour de grève coûte à l’opérateur ferroviaire national public SNCF 20 millions d’euros, selon le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Alors que la grève entrait lundi dans son deuxième mois, la perte totale de l’entreprise s’élevait à 640 millions d’euros.

L’opérateur de transport public parisien RATP a déclaré une perte de 3 millions d’euros par jour sur les remboursements de pass Navigo et autres frais. Alors que la grève entrait dans son deuxième mois, cela représentait une perte financière totale de près de 100 millions d’euros.

2 millions d’euros – la taille de la cagnotte du syndicat CGT

Les travailleurs en grève perdent leur salaire, mais les syndicats ont mis de côté des pots d’argent (cagnottes en français) dans lesquels ils plongent pendant les périodes de grève. Les dons ont permis à la cagnotte des syndicats CGT de franchir la barre des 2 millions d’euros cette semaine. Cependant, les cagnottes ne couvrent presque pas les pertes financières des travailleurs, les indemnités journalières des travailleurs de la CGT se situant entre 10 et 50 €. Les cheminots appartenant au syndicat CFDT reçoivent 16 € par jour.

631 kilomètres – une file d’attente de voitures lundi matin à Paris

Ceux qui se rendent à Paris en voiture ont dû subir des heures d’embouteillages, le 9 décembre fixant la longueur record de 631 km – le double d’un lundi «normal».

La plus longue file d’attente de voitures jamais enregistrée à Paris a eu lieu en février 2018 après qu’une rare neige a couvert la capitale de 12 à 20 centimètres de neige.

Ce fut un mois difficile pour ceux qui se rendent à Paris en voiture, car les routes bouchées ont conduit les gens à rester dans des files d’attente pendant des heures chaque matin et chaque soir. Photo: .

40 pour cent – augmentation des accidents de vélo

Les secours de Paris ont été appelés environ 350 fois entre le 5 et le 15 décembre en raison d’accidents impliquant des scooters électriques, des deux-roues et des piétons. Cela représente une augmentation de 40% du nombre d’accidents pour cette période.

30% – baisse des ventes dans les boutiques parisiennes

La grève a particulièrement touché la capitale, la Chambre de commerce de Paris enregistrant une baisse de 30 à 50% des bénéfices des magasins de la capitale.

740 millions d’euros – perte de revenus des hôtels et restaurants

Un mois après le début des grèves, les hôtels et restaurants français ont perdu un total de 740 millions d’euros, selon le Groupement national des indépendants de l’hôtellerie et de la restauration (GNI). Les entreprises parisiennes ont subi les pertes les plus importantes, soit 420 millions d’euros.

Lors de la journée de grève nationale du 17 décembre, la propriétaire d’un restaurant de la place de la République, où s’est tenue la manifestation de Paris, a déclaré au Local qu’elle avait perdu en moyenne 70% de ses revenus pendant les jours de grève.

12 millions d’euros – perte de revenus de l’Opéra de Paris

Les danseurs du prestigieux Opéra de Paris font partie des groupes en grève pour protester contre le projet du gouvernement de supprimer leur régime de retraite spécial. L’annulation d’un spectacle unique comme Le Prince Igor, qui est actuellement en cours, représente une perte de 358 000 € par nuit, selon l’.. Environ 45 salons ont été annulés depuis le 5 décembre, ce qui signifie que la perte financière totale s’élève désormais à environ 12 millions d’euros.

Les danseurs de ballet ont rejoint la grève contre le projet de réforme des retraites. Photo: .

53 pour cent – soutiennent la réforme des retraites

Le soutien du public semble évoluer en faveur du gouvernement, avec seulement 44% à soutenir la grève dans un sondage Ifop publié dimanche, en baisse de sept points par rapport à l’enquête précédente du 19 au 20 décembre, selon l’..

Nous avions précédemment discuté avec Bruno Jeanbart, directeur adjoint de l’institut d’opinion OpinionWay, qui avait déclaré que les grèves avaient divisé l’opinion publique française en deux.

42 – le nombre actuel de régimes de retraite

Le système de retraite français actuel est composé de 42 régimes distincts, avec des différences concernant la façon dont les pensions sont calculées et à quel âge les travailleurs peuvent prendre leur retraite. Les soi-disant «régimes spéciaux», avec des prestations de retraite spéciales pour certaines professions (comme le secteur ferroviaire), sont ceux qui suscitent le plus d’indignation parmi les défenseurs de la réforme des retraites.

1 – le nouveau nombre de régimes de retraite

Au lieu du système actuel de 42 régimes de retraite différents, avec des différences dans la façon dont les pensions sont calculées et l’âge auquel les travailleurs peuvent prendre leur retraite, le gouvernement souhaite introduire un système universel.

L’impact social d’un tel système est au cœur du conflit, le gouvernement affirmant qu’un système universel basé sur des points est la solution la plus juste et les grévistes affirmant que le système pénaliserait ceux qui se trouvent dans des situations déjà vulnérables.

64 – «l’âge pivot»

Bien que l’âge légal de la retraite restera à 62 ans, le gouvernement veut introduire un «âge pivot» – où la pension maximale entre en jeu – un 64. Si vous avez suivi la couverture médiatique de la grève des médias français, vous aurez entendu parler du «bonus – malus ‘, l’idée que ceux qui prendront leur retraite avant et après 64 ans seront respectivement pénalisés et récompensés financièrement.

L ‘«âge pivot» est l’un des principaux points en tête de liste des conflits d’intérêts alors que les pourparlers entre le gouvernement français et les syndicats reprennent le 7 janvier. Photo: .

1975 – l’année de naissance des personnes touchées par la réforme

Le gouvernement prévoyait auparavant d’inclure toutes les personnes nées en 1963 ou après, mais en réponse aux grèves, il a choisi de repousser la limite d’âge à 1975. Ceux qui entreront sur le marché du travail pour la première fois en 2022 seront directement placés dans le système universel. , avec un changement progressif progressif pour les intermédiaires.

8 – nombre de syndicats impliqués

Ce sont les syndicats qui ont rejoint le mouvement:

CGT – La plus ancienne union française. Représente les travailleurs de plusieurs secteurs, dont environ un tiers des conducteurs de train. Historiquement très proche du Parti communiste français, la CGT est la ligne la plus dure des syndicats en grève. Le chef de la CGT, Philippe Martinez, avait précédemment déclaré que la CGT n’acceptera rien de moins qu’une capitulation complète de la part du gouvernement, et qu’il sera le dernier homme à se battre. La CGT organise actuellement le blocus de 96 heures des raffineries de pétrole en France.

CFDT – J’ai rejoint le combat tard. Initialement partisan tiède de l’idée du gouvernement d’un système universel basé sur des points, le syndicat de la CFDT a décidé de se joindre aux grèves après que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé “l’âge pivot” de 64 ans – une “ligne rouge” pour le syndicat. La CFDT est le plus grand des syndicats français et également parmi les plus modérés.

Unsa – Représente une grande partie de la compagnie des chemins de fer publics parisiens RATP et de la compagnie nationale des chemins de fer SNCF. S’aligne sur la ligne «réformiste» de la CFDT, s’opposant à l’ère du pivot.

Force Ouvrière – FO a été créée en 1948, suite à une scission interne au sein de la CGT. Historiquement, les membres de la FO ont été sceptiques quant à l’influence du Parti communiste sur la CGT. FO est aujourd’hui le troisième syndicat français, derrière la CGT et la CFDT. FO souhaite maintenir les 42 régimes spéciaux existants.

Solidaires – Représente environ un tiers des conducteurs de train et un peu plus de 25% des conducteurs de train. Fait écho à la demande de la CGT selon laquelle le gouvernement doit supprimer le formulaire et recommencer.

SNUipp-FSU – Le plus grand syndicat d’enseignants français fait partie du mouvement de contestation depuis le début. Pour assurer l’avenir de leurs élèves, les professeurs de français ne font pas grève à plein temps, mais sur une série de grèves d’une journée.

CFE-CGC – Représente des employés professionnels de niveau supérieur et / ou occupant des postes de direction ou de direction.

CFTC – Le syndicat chrétien CFTS est un système de retraite basé sur des points, mais estime que la proposition du gouvernement est “loin d’être juste”. S’oppose également à l’âge du pivot, mais pas aussi fermement que la CFDT.

Nous avons parlé aux syndicats avant le début des grèves pour savoir pourquoi, selon eux, une telle perturbation était nécessaire.