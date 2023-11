© Les astuces infaillibles d’avocats pour sauver vos points sur votre permis de conduire

La multiplication des radars et des infractions routières est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux conducteurs en France. La technologie radar s’est considérablement améliorée, détectant un éventail plus large d’infractions. Il est donc devenu de plus en plus ardu de conserver ses précieux points sur le permis de conduire.

Toutefois, il existe des astuces légales pour préserver ces points précieux. Voici les précieux conseils de Me Frank Samson, expert juridique cité dans le magazine Auto Plus.

Demandez la photo du radar pour preuve

L’une des premières astuces pour protéger vos points de permis de conduire consiste à toujours demander la photographie prise par le radar.

Selon le processus suivi par des fabricants de radars automatiques comme Morpho, deux photos sont systématiquement capturées du véhicule : une de la plaque d’immatriculation et une autre du conducteur. Ces photographies servent à vérifier qu’aucun obstacle ou élément extérieur ne fausse la mesure.

À voir Permis de conduire rose : la lourde amende si vous ne le changez pas pour cette date

En cas de confusion sur l’identité, vous pouvez alors contester l’infraction. Ensuite, demandez un classement sans suite en affirmant que vous n’étiez pas au volant du véhicule.

Niez tout pour protéger votre permis de conduire

Si vous avez commis une infraction qui n’est pas dans l’article L.121-3 du Code de la route, vous pouvez bénéficier de cette deuxième astuce. Sinon, vous serez sanctionné en tant que propriétaire du véhicule.

Pour annuler le PV, vous devez contester en affirmant que vous n’avez pas conduit le véhicule. Le ministère public doit, en effet, prouver que vous êtes coupable. Sans interpellation, il n’a pas de preuve.

Mais si l’infraction figure dans l’article L.121-3, vous pouvez aller au tribunal. Là, vous pouvez choisir de ne pas révéler l’identité du conducteur et ainsi conserver vos points de permis. Par contre, vous devrez payer une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.

Sauvez votre permis de conduire par un dictaphone

Cette troisième astuce peut paraître malhonnête, mais elle peut servir aux personnes qui téléphonent en conduisant.

À voir Quel est le meilleur signe du zodiaque ? La réponse des experts en horoscope

Depuis 2015, les sanctions pour cette infraction sont plus sévères. Mais il y a des urgences où on peut être tenté de passer un coup de fil au volant. C’est là que les policiers arrivent. Pourtant, certains automobilistes ont alors l’idée du dictaphone pour ne pas perdre de points de leur permis de conduire.

Ils disent alors aux policiers qu’ils parlaient dans un dictaphone et non dans un téléphone portable. La différence est qu’il n’y a aucune interdiction concernant le dictaphone. Du coup, vous pouvez avoir une amende, mais pas perdre de points.

Faites traîner les choses jusqu’à la fin du délai

La toute dernière astuce consiste à faire jouer la montre. Elle est idéale pour les conducteurs qui vont bientôt récupérer des points ou avoir un nouveau permis de conduire. Par conséquent, si vous avez une contravention, ne vous précipitez pas pour payer ou contester.

Attendez que vos points soient revenus. Pour cela, attendez deux jours avant la fin du délai de 45 jours pour contester.

Si vous demandez à voir un juge, vous pouvez gagner entre un et six mois avant que les points ne partent. En plus, un stage pour récupérer des points dure environ un mois et demi et vous rend jusqu’à 4 points. Cette astuce vous évitera d’avoir un permis de conduire à zéro point.