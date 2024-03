La discrimination capillaire au travail : que fait l’Assemblée ?

L'Assemblée nationale se penche sur la lutte contre la discrimination capillaire au travail: tresses africaines, cheveux roux, calvitie et plus.

La discrimination capillaire au travail est un sujet qui a souvent été minimisé, mais elle revêt une importance palpable. Sachez que 20% des travailleurs français ont déjà été discriminés en raison de leur coiffure ou de la couleur de leurs cheveux. Des tresses africaines aux cheveux roux, en passant par la calvitie, l’Assemblée nationale compte s’attaquer à ce préjudice systématique. Quels sont les enjeux de cette problématique et quelles mesures seront prises par nos législateurs ? Lisez notre article pour être éclairé sur ces questions urgentes.

Ce qu’il faut retenir :

L’Assemblée nationale est en train d’aborder la question de la «discrimination capillaire» dans le monde du travail, visant à rendre illégale toute forme de préjudice lié à l’apparence des cheveux.

La proposition de loi touche différentes formes de coiffures et d’états capillaires, comme les tresses africaines, les cheveux roux, la calvitie, etc.

En cas d’adoption, cette loi mettrait fin à la marginalisation et à l’oppression vécue par des individus en raison de la nature ou la couleur de leurs cheveux.

La question de la discrimination capillaire fait désormais partie des sujets abordés par l’Assemblée nationale française. Il s’agit d’un phénomène qui touche les personnes ayant des coupes ou des couleurs de cheveux spécifiques, telles que les tresses africaines, les cheveux roux, ou encore les personnes atteintes de calvitie. La lutte contre ce type de discrimination est un enjeu essentiel pour assurer l’égalité entre tous les citoyens français, indépendamment de leur apparence physique.

Une prise de conscience croissante

Ces dernières années, la question de la discrimination capillaire est devenue de plus en plus visible dans le débat public, notamment grâce aux efforts de différentes organisations et personnalités médiatiques. Parmi elles, on peut citer le président de la République Emmanuel Macron, dont la calvitie a souvent été moquée dans les médias, ou encore Nadège Beausson-Diagne, une actrice française qui milite activement contre cette forme de discrimination depuis plusieurs années.

Mais cette prise de conscience ne se limite pas qu’à la sphère publique. De plus en plus d’entreprises ont également mis en place des mesures pour lutter contre la discrimination capillaire. Par exemple, certaines sociétés ont modifié leur code vestimentaire intérieur pour le rendre plus inclusif, ou encore développé des formations à destination de leurs employés pour sensibiliser et prévenir ce type de comportement.

Les revendications des victimes de discrimination capillaire

Face à la prise de conscience qui s’opère, les victimes de discrimination capillaire formulent plusieurs demandes afin de lutter contre cela. Parmi elles :

Nommer et reconnaître publiquement le phénomène de discrimination capillaire

Modifier les codes vestimentaires en entreprise pour les rendre plus inclusifs

Proposer des formations spécifiques aux employés et dirigeants pour sensibiliser sur cette question

Rendre la législation française plus explicite sur cette forme de discrimination, notamment dans le cadre de la loi anti-discrimination de 2008

Réactions et mesures de l’Assemblée nationale

Dans la perspective de répondre à ces attentes et encourager une meilleure égalité professionnelle, l’Assemblée nationale a décidé d’aborder cette problématique. Lors d’une récente séance hebdomadaire de questions au gouvernement, où l’on attendait déjà beaucoup de sujets chauds, c’est finalement celui-ci qui a été traité en priorité. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal était présent pour répondre aux interrogations des députés et annoncer les premières mesures officielles.

Premières propositions pour contrer la discrimination capillaire

Afin d’améliorer la situation et diminuer ce type de discriminations, plusieurs propositions ont émergé durant cette séance :

L’adoption d’une résolution visant à reconnaître officiellement la discrimination capillaire et à soutenir les personnes concernées

La mise en place de campagnes nationales de sensibilisation sur le sujet dans les médias et les lieux publics

Le développement d’un cadre juridique spécifique pour faciliter les recours des victimes de discrimination capillaire, notamment au sein du Code du travail

Des incitations financières pour encourager les entreprises à modifier leur code vestimentaire et mettre en place des formations obligatoires sur le sujet

Vers plus de diversité et de tolérance dans le monde professionnel français ?

Il ne fait aucun doute que la question de la discrimination capillaire devient enfin un sujet incontournable au sein du débat public français. En offrant une visibilité aux personnes victimes de telles discriminations, l’Assemblée nationale contribue à faire évoluer les mentalités et à favoriser un environnement professionnel plus inclusif. Il reste désormais à observer comment ces premières annonces seront suivies d’effets concrets au cours des prochaines semaines et mois.

