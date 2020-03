264 personnes arrêtées lors des manifestations des “gilets jaunes” en France

Les forces de l’ordre ont arrêté 264 personnes lors des manifestations des “gilets jaunes” qui se sont déroulées ce samedi (17/11/2019) en France, dont 173 à Paris, a déclaré dimanche le ministre de l’Intérieur Christophe (17/11/2019) Castaner.

Dans une interview diffusée à la radio par “CNews” et “Europe 1”, Castaner a souligné le “peu de manifestants” qui ont assisté à ces manifestations et leur “grossièreté”.

Selon les chiffres de son département, les manifestations convoquées ce samedi à travers le pays ont rassemblé 28 000 personnes, dont 4 700 dans la capitale, où se sont déroulées les altercations les plus graves, notamment sur la Plaza de Italia, avec des véhicules brûlés. , vandalisé des magasins et détruit du mobilier urbain.

Le ministre a souligné que le mouvement qui avait débuté il y a un peu plus d’un an le 17 novembre 2018 et qui était né pour exiger la “justice démocratique” était désormais contrôlé par des groupes violents, en particulier l’extrême gauche et les jeunes radicalisés.

“Depuis longtemps”, a-t-il ajouté, “les” gilets jaunes “, très peu nombreux, ont tenté de rejoindre toutes les mobilisations qui s’organisent en France pour tenter de survivre.”

Différents groupes de “gilets jaunes” ont lancé ce dimanche de nouveaux appels à manifestation sur les réseaux sociaux, nombre d’entre eux sans préciser à l’avance le lieu de concentration pour jouer avec le facteur surprise devant la police.

ct (efe, europe 1)

