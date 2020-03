300 terroristes condamnés seront libérés des prisons françaises d’ici 2023

La ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, a révélé qu’il y aurait près de 300 terroristes condamnés libérés des prisons françaises d’ici 2023, dont 43 d’ici la fin de cette année.

Le ministre français a déclaré qu’après les 43 libérations de cette année, une soixantaine d’autres terroristes condamnés devraient être libérés de prison en 2021 et a ajouté qu’ils seraient tous soumis à des mesures supplémentaires pour surveiller leur comportement lors de leur libération, rapporte RTL.

“Ils font l’objet d’une double mesure: un contrôle judiciaire qui signifie qu’ils sont pris en charge à leur départ et des mesures de surveillance administrative”, a expliqué M. Belloubet.

Alors que beaucoup, en particulier à droite, ont appelé le gouvernement à adopter des mesures spéciales pour garder les terroristes dangereux derrière les barreaux, a déclaré Belloubet, «la détention de sécurité existe pour les détenus terroristes reconnus coupables de meurtre. C’est un nombre limité de personnes. »

“Nous pouvons sans aucun doute progresser pour garantir la sécurité des Français et en même temps assurer l’équilibre de la constitution”, a-t-elle ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables français des services de renseignement et des forces de l’ordre ont exprimé leur inquiétude concernant les prochaines libérations terroristes, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qualifiant les prisonniers libérés de «préoccupation majeure» et des responsables affirmant qu’ils représentaient une menace plus importante que les combattants de retour du Moyen-Orient. .

– Breitbart London (@BreitbartLondon) 7 décembre 2019

Le député républicain Eric Ciotti est l’un de ceux de droite préoccupé par les libérations et a déposé une motion parlementaire pour le mois de mai afin de permettre au gouvernement de maintenir en détention des djihadistes dangereux s’ils constituent une menace pour la sécurité.

L’ancien juge antiterroriste français Marc Trévidic a également mis en garde contre les dangers des terroristes condamnés qui devaient être libérés l’année dernière en déclarant: «Nous sommes dans une zone où le risque de récidive est très élevé. Vous ne devez pas vous tromper. Je comparerais cela à des criminels en série ou à des violeurs en série. »

“Il est encore plus difficile de déradicaliser les personnes fortement radicalisées que de lutter contre le réchauffement climatique”, a-t-il déclaré, ajoutant: “nous ne savons pas quelles sont les bonnes solutions pour déradicaliser quelqu’un.” Personne ne sait comment nous pouvons être sûrs d’avoir même réussi. »

La situation française contraste avec celle du Royaume-Uni où, après une série d’attaques de radicaux récemment libérés, le gouvernement adopte une loi d’urgence pour maintenir les détenus terroristes derrière les barreaux plus longtemps.

