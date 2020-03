50% de chances que la cathédrale fragile ne soit pas enregistrée

PARIS (AP) – Le recteur de la cathédrale Notre-Dame dit que le monument de Paris est encore si fragile qu’il y a “50% de chances” que la structure ne soit pas sauvée, car les échafaudages installés avant l’incendie de cette année menacent les voûtes du monument gothique.

Monseigneur Patrick Chauvet a déclaré que les travaux de restauration ne devraient pas commencer avant 2021 – et a décrit son «chagrin d’amour» que Notre-Dame ne pouvait pas organiser de services de Noël cette année, pour la première fois depuis la Révolution française.

“Aujourd’hui, ce n’est pas hors de danger”, a-t-il déclaré à l’Associated Press en marge de la messe de minuit de la veille de Noël dans une église voisine. «Ce sera hors de danger lorsque nous retirerons les échafaudages restants.»

«Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’il y a peut-être 50% de chances qu’il soit sauvé. Il y a également 50% de chances que des échafaudages tombent sur les trois voûtes, donc comme vous pouvez le voir, le bâtiment est toujours très fragile », a-t-il déclaré.

La cathédrale du XIIe siècle était en cours de rénovation au moment de l’incendie accidentel d’avril, qui a détruit son toit et effondré sa flèche. N’ayant plus de toit pour maintenir la structure en pierre massive stable, les voûtes de la cathédrale sont cruciales pour la maintenir debout, mais elles sont vulnérables.

Quelque 50 000 tubes d’échafaudage sillonnaient l’arrière de l’édifice au moment de l’incendie, et certains ont été endommagés. Les supprimer sans causer d’autres problèmes est l’une des parties les plus difficiles de l’effort de nettoyage.

“Nous devons retirer complètement l’échafaudage afin de rendre le bâtiment sûr, donc en 2021, nous commencerons probablement la restauration de la cathédrale”, a déclaré Chauvet. “Une fois l’échafaudage retiré, nous devons évaluer l’état de la cathédrale, la quantité de pierres à enlever et à remplacer.”

Chauvet a estimé qu’il faudrait encore trois ans pour que les gens rentrent dans la cathédrale en toute sécurité, mais que la restauration complète prendra plus de temps. Le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il souhaitait qu’il soit reconstruit d’ici 2024, lorsque Paris accueillera les Jeux olympiques, mais les experts se sont demandé si ce calendrier était réaliste.

Une autre raison pour laquelle il est encore trop dangereux d’accueillir des services religieux à Notre-Dame: l’incendie a libéré des tonnes de poussière de plomb toxique et les autorités travaillent à le nettoyer et à évaluer les risques pour la santé.

Le symbolisme de Notre-Dame s’étend au-delà. Les responsables de l’église ont estimé que 2 millions de personnes du monde entier ont visité la cathédrale pendant la période des fêtes.

Les touristes peuvent le photographier à partir de remblais voisins, mais ils ne peuvent plus entendre ses organes ni voir de près ses sculptures en pierre et ses rosaces de chef-d’œuvre. Le vaste parvis est barricadé, dénudé de son sapin de Noël.

Mais sa congrégation, son clergé et sa chorale gardent son esprit vivant et ont plutôt décampé les célébrations de Noël à l’église Saint-Germain l’Auxerrois en face du musée du Louvre.

Les paroissiens ont partagé la tristesse de l’incendie, mais aussi un sentiment de solidarité.

«Je me souviens que ma mère m’a dit qu’elle regardait la télévision et qu’il y avait un incendie à Notre Dame. Je lui ai dit «ce n’est pas possible» et j’ai pris mon vélo et quand je suis arrivé, je pleurais », raconte Jean-Luc Bodam, un ingénieur parisien qui traversait la ville pour assister aux services de la cathédrale.

“Nous sommes français, nous allons essayer de reconstruire Notre-Dame comme avant, car c’est un symbole”, a-t-il dit.