69% des Français prédisent que Macron perdra sa prochaine élection

Un sondage a révélé que plus des deux tiers du public français pensent que l’actuel président français Emmanuel Macron ne sera pas réélu en 2022.

Le sondage, qui a été réalisé par l’Institut Elabe, révèle que le président français a perdu des électeurs depuis 2017, avec seulement 74% des personnes qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle, déclarant qu’ils le feraient à nouveau en 2022, BFMTV rapports.

De nombreux Français sont de plus en plus critiques à l’égard de la politique de Macron, 62% d’entre eux se déclarant déçus et seulement 14% se déclarant satisfaits de son mandat jusqu’à présent.

Bien que M. Macron n’ait jusqu’à présent pas déclaré publiquement s’il briguerait un second mandat à la présidence, 69% des personnes interrogées ont déclaré ne pas s’attendre à ce qu’il puisse remporter les élections de 2022.

La leader du Rassemblement national populiste (RN), Marine Le Pen, qui s’est classée deuxième aux élections de 2017, a annoncé son intention de se présenter à nouveau à la présidence en 2022 au début du mois.

Parmi ceux déçus de Macron dans le sondage de l’Institut Elabe, les partisans de Le Pen ont été les plus nombreux à voter avec 80% exprimant le sentiment, suivis par 77% des partisans de l’extrême gauche Jean-Luc Melenchon.

Le scrutin est un nouveau coup dur pour Macron qui a vu plus d’un an de protestations se poursuivre chaque semaine par le mouvement Gilets Jaunes (Gilet jaune), les premières manifestations menaçant de renverser le gouvernement.

Ces dernières semaines, la France a été aux prises avec de nouvelles protestations contre la réforme des retraites, les manifestants ayant fermé le célèbre musée du Louvre la semaine dernière après 44 jours consécutifs de protestation.

La semaine dernière, des manifestants ont également tenté de prendre d’assaut un théâtre dans le nord de Paris auquel Macron assistait, forçant la police à évacuer le leader français alors que la police retenait les manifestants.

Alors que Macron a remporté les élections présidentielles et les élections législatives qui ont suivi avec sa République en marche! (LREM), son parti a perdu les élections européennes l’année dernière face au Rallye national de Le Pen.

