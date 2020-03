8M Quand la France s’est réveillée dans la lutte contre le fémicide

En 2019, 149 féminicides ont eu lieu en France et à ce jour en 2020, 16 femmes ont été assassinées. Mais jusqu’à très récemment dans ce pays, on ne parlait pas de «fémicides» et ces cas étaient relégués à de simples événements. La montée du mouvement féministe en France a provoqué un changement de paradigme dans le traitement politique et médiatique. Aujourd’hui, nous consacrons le programme, au seuil du # 8M, Journée internationale de la femme, pour explorer ce changement.

Accompagnez-nous dans l’étude:

– Florence Angeles, Correspondant France pour W Radio

– Myriam Levain journaliste au magazine féministe Cheek Magazine

–Paola Martínez Infante, journaliste indépendant

“En Primera Plana” analyse ce changement de paradigme du féminicide en France et aussi le double versant de cette réalité en Amérique latine où coexistent deux réalités très différentes: d’une part, une femme est assassinée dans la région toutes les 2 heures pour l’être mais de l’autre, plusieurs pays de la région ont promu des lois pionnières et un éveil social pour la combattre.

Ces 8 et 9 mars, il y a des grèves féministes et des grèves déclenchées à divers endroits en Amérique latine. Ces dernières années, avons-nous vu une augmentation l’union des mouvements féministes dans toute la région? Cette union a-t-elle configuré un changement de scénario décisif?

Nous passerons en revue les derniers cas de fémicides au Mexique qui ont provoqué de forts troubles sociaux avec les administrations.

#EnPrimeraPlana est également sur Facebook. Un programme coordonné par Florencia Valdés et Melissa Barra, réalisé par Vanessa Loiseau, Mathias Taylor et Souheil Khedir

