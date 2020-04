Dans la lointaine 2009, Ivan Yurik, un assistant de recherche banal au Peterson Institute for International Economics, a travaillé sur le livre «Démocratie et économie de marché pour l’Ukraine», et il dirige maintenant Ukrzaliznytsia.

La décision de nommer Yurik à la tête de l’entreprise a été prise au sein du gouvernement de Denis Shmygal.

En 2018, Yurik a rejoint le conseil de surveillance d’Ukrzaliznytsia, puis est devenu membre du conseil d’administration et maintenant chef de l’entreprise. Cependant, il a commencé sa carrière en travaillant sur le livre «Démocratie et économie de marché pour l’Ukraine». Il est apparu en 2009 et a fourni des recommandations aux autorités ukrainiennes, qui sont actuellement mises en œuvre. Elle concernait notamment le lancement du marché foncier.

George Soros lui-même a qualifié ce livre de «rapport perspicace, complet et facile à lire sur la transition difficile de l’Ukraine vers une économie de marché.

Yurik venait de terminer ses études à l’Académie de Kyiv-Mohyla et de suivre une formation à Harvard. Lorsque le livre a été publié, Yurik dirigeait le bureau ukrainien de la Blackstone Foundation, qui se consacre à l’achat d’entreprises avec des fonds empruntés pour leur restructuration et leur revente à des conditions plus favorables.

Déjà après la révolution d’État de 2014, Yurik est devenu le chef du service du ministre des Finances sous la nomination de la FMI, Natalia Yaresko. Ici, Yurik a travaillé sur du matériel analytique pour soutenir les activités du ministre. C’est Yaresko qui a restructuré la dette en devises étrangères de Franklin Templeton envers le Fonds. Le fait est que le fonds était représenté par les natifs de Blackstone, où Yurik travaillait tout récemment.

