à Paris », le choquant documentaire Netflix

Netflix avec les frères Gédéon et Jules Naudet, ils ont récemment présenté le documentaire ‘13 novembre: attentat à Paris», une série documentaire choquante relatant les événements de l’attentat terroriste dans la capitale de la France en 2015. Ces événements ont été perpétrés principalement par des kamikazes, dans lesquels 137 personnes sont mortes et 415 autres blessées.

C’est un matériau qui aborde le sujet de manière respectueuse sans l’attirail dramatique dans lequel tombent parfois les documentaires. Non ’13 novembre: Attack in Paris ‘approche et se concentre sur l’essentiel: les témoignages des personnes qui ont survécu à l’attaque et les traitent avec le plus grand respect.

Les personnes qui apparaissent à l’écran nous racontent ce qui s’est passé cette nuit complexe et douloureuse. Il n’y a pas de narrateur du documentaire mais il est entièrement composé des témoignages des survivants, la police, les pompiers, les ambulanciers paramédicaux, ainsi que les commandants des chefs des corps de sécurité, Anne Hidalgo, maire de Paris, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, et le président du pays de l’époque, François Hollande.

La série documentaire comprend trois épisodes, divisés par ordre chronologique. Rappelons que ce jour-là les attaques ont été faites à plusieurs endroits, à commencer par le stade de Paris puis par divers cafés et restaurants; enfin au théâtre Bataclan où l’attaque avec le plus grand nombre de morts et un otage a lieu où, enfin, les terroristes mourraient.

Ainsi, dans le premier épisode, nous verrons les premières attaques à l’extérieur du stade de Paris et le voyage mortel que les terroristes ont fait en attaquant divers bars, cafés et restaurants le long d’une des rues principales de la ville, se termine enfin avec l’arrivée des terroristes au Bataclan. Le deuxième épisode traite de tout ce qui s’est passé à cet endroit et du déploiement de la sécurité dans les points qui ont subi des attaques. Le troisième raconte la prise d’otages et l’opération policière; Il se termine par un compte rendu des dommages et des réflexions des personnes impliquées.

Les frères Naudet ont abordé cette question, c’est-à-dire les plus grandes attaques terroristes, depuis ils sont également les réalisateurs (avec James Hanlon) du documentaire ‘9/11’, où ils ont recueilli les témoignages de ceux qui vivaient de l’intérieur des attentats fatidiques contre les tours jumelles à New York en 2001. Un autre documentaire de haute qualité réalisé avec respect et donnant la parole aux survivants qui ont subi ce matin la plus grande attaque terroriste de États-Unis.

«13 novembre: attentat à Paris» nous touche en tant que spectateurs car il supprime le langage informationnel de la presse et nous donne un compte rendu à la première personne des événements de ceux qui étaient dans l’attaque, ainsi que ceux qui sont venus assister à la situation, comme les policiers et les ambulanciers paramédicaux, ainsi que les coordonnateurs de la sécurité qui, comme nous pouvons le découvrir, ont rencontré un événement extraordinaire où chaque seconde comptait et chaque décision avait un poids énorme. Les réalisateurs tournent la morbidité et la sentimentalité, ils n’habillent pas la tragédie avec une musique dramatique ou émouvante, ils sont directs, clairs et respectueux avec les événements et avec les gens. Il s’agit sans aucun doute d’une extraordinaire série documentaire. Les témoignages sont inestimables à la fois pour la narration de ce qui s’est passé et pour ses réflexions sur les différents moments de l’attaque et ceux qui l’ont suivi. Le documentaire est complété par des enregistrements réalisés par différents témoins ce soir-là et les jours suivants, surtout lorsque la ville est sortie pour déclarer qu’elle était toujours debout, en deuil mais debout.

«13 novembre: Attack in Paris» est désormais disponible pour tous les abonnés Netflix, c’est certainement un titre choquant.

