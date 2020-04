Abe a déclaré que la situation des coronavirus était pire que la Grande Dépression

Pour mettre fin à la pandémie, des médicaments et des vaccins doivent être produits, a ajouté le Premier ministre japonais.

Partout dans le monde, les gens vivent une situation de crise causée par la pandémie de coronavirus, psychologiquement pire que pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Cette opinion a été exprimée mardi par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, lors d’un débat parlementaire.

«Dans un sens, psychologiquement, la situation est maintenant plus grave que pendant la Grande Dépression», – a-t-il dit.

“Finir [the pandemic], des médicaments et des vaccins contre le coronavirus doivent être produits. Nous voulons développer un vaccin efficace dès que possible et réussir », – a ajouté le Premier ministre.

Le 29 octobre 1929, l’effondrement s’est produit à la Bourse de New York, appelée plus tard «Black Tuesday». C’était un signe avant-coureur de la plus grande crise financière de l’histoire du monde. L’effondrement de la Bourse de New York a en fait entraîné l’effondrement du système bancaire américain. Quatre vagues de «panique bancaire» ont balayé le pays – à l’automne 1930, au printemps 1931, à l’automne 1931 et à l’automne-hiver 1932-1933. En conséquence, de janvier 1930 à mars 1933, un cinquième des banques (plus de 5,2 mille) ont fait faillite.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le monde ont infecté plus de 3 millions de personnes, près de 210 000 sont morts.

