aller à l’école à la maison

Deuxième épisode de notre série #quedatencasa, ou comment rester enfermé et survivre en essayant. Cette fois, les conseils d’experts en éducation pour maintenir l’apprentissage des enfants et non des enfants.

Les livres ont déjà envahi la table de la salle à manger, les crayons sont sur le sol du salon, les pinceaux sèchent dans l’évier de la cuisine et vous ne vous souvenez même pas du théorème de Pythagore … Les autorités ont clairement fait savoir qu’ils ne le sont pas vacances, que l’apprentissage continue, et qu’en même temps, lLes parents ne sont pas des enseignants.

Ensuite, Comment résoudre l’équation pour éviter l’atrophie neuronale? Voici ce que demande Maria Gonzalez Huerta, qui vit en région parisienne: “Je comprends la fermeture des écoles comme une mesure préventive, mais en réalité. Mais en réalité ça va être assez difficile à réaliser et à occuper mes enfants, j’en ai trois [de 9, 15 y 17 años] et les faire travailler, se concentrer sur leurs sujets. “

À cette difficulté s’ajoutent les défis de l’éducation virtuelle: pouvoir accéder aux cours en ligne ou aux devoirs ou avoir ce qu’il faut à la maison pour apprendre correctement.

Règles et horaires de détention

Mais que les apprentis soient petits ou pas si petits, il y a certaines lignes directrices qui peuvent être appliquées à tous de la maternelle au lycée:

“La chose la plus simple pour les enfants et les adultes est d’établir une série de règles, normes et routines avec un horaire spécifique ou sans horaire. Le fait de ne pas imposer d’horaires vous permet d’éviter certaines rigidités et frustrations. Puisque ces mesures sont quelque chose de nouveau pour les enfants, pourquoi ne pas instaurer cette routine entre tous, pour que tout le monde y participe », recommande Almudena Palacios, ancienne institutrice et experte en parentalité positive.

Dans cette vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous, il détaille une journée “typique” qui va du moment du lever au moment du coucher.

Cette structuration de la journée, qui suit plus ou moins les us et coutumes, est également recommandée par les enseignants et les psychologues. Pour cela, il est suggéré de partager le temps, un peu d’étude et un peu d’autre activité. 15 minutes en maternelle, 30 minutes pour les enfants plus âgés et jusqu’à deux heures pour les adolescents. Le coronavirus est l’occasion d’acquérir une certaine discipline à la maison.

Et pour atteindre la discipline, Internet est, croyez-le ou non, notre allié: nous trouvons des idées d’activités sur des sites spécialisés et des ressources académiques originales tant que les tablettes ou téléphones portables ne sont pas laissés sans surveillance et que les enfants ont plus de 5 ans.

Loin des écrans, vous pouvez apprendre en faisant des tâches ménagères comme la cuisine où les mathématiques sont appliquées, par exemple, et la patience est apprise.

Pour que nous ne perdions pas le nôtre, les experts nous proposent d’être flexibles. Équilibre difficile non? C’est la technique appliquée par Daniela Tayupanta -mère de deux enfants de 6 et 4 confinés à Madrid pendant plusieurs jours: “Nous avons fait de l’argile maison, nous avons peint, nous avons fait des puzzles, des devoirs, ils nous ont envoyé des vidéos de l’école et nous les regardons, Nous avons vu du théâtre. Ils quittent la maison en désordre, mais le plus important est qu’ils ne veulent pas sortir. “

Comme pour le télétravail confiné, prétendre que la journée va se dérouler comme prévu est une illusion. Ce qui est essentiel – quel que soit l’âge – c’est la lecture et qu’ils continuent à utiliser des crayons et du papier. “

Nous vous laissons quelques idées d’activités et de ressources pédagogiques►

