ANALYSE: Nous pourrions être à quelques semaines de la fin des grèves des retraites françaises

Le différend sur la réforme des retraites a maintenant duré plus longtemps que la révolte des étudiants et des travailleurs de mai 1968. Les grèves des chemins de fer sont les plus longues depuis les années 1930.

Y a t-il de la lumière au bout du tunnel? Peut être. Les deux prochains jours seront cruciaux.

Le gouvernement et les fédérations syndicales les plus modérées, dirigées par la CFDT, sont absurdement proches d’un accord après des discussions lundi. Presque tout ce qui les sépare maintenant sont les droits de vantardise et de vantardise.

Comment présenter une descente mutuelle par rapport à la proposition du gouvernement de faire passer l’âge de la retraite à taux plein de facto de 62 à 64 ans dans sept ans?

Le gouvernement a plus que suffisamment de soutien parlementaire pour faire avancer la réforme en février – fusionnant 42 systèmes de retraite publics chaotiques en un seul. En théorie, aucun des syndicats ne doit être d’accord.

Dans la pratique, elle a besoin de la bénédiction des syndicats modérés si elle veut dégonfler les soupçons et l’hostilité du public, toujours à 50 à 60%, selon les sondages d’opinion.

Avec les syndicats militants, aucun accord n’est possible. En 23 ans couvrant la France, je ne me souviens pas de la plus grande fédération militante, la CGT, qui ait signé quoi que ce soit (pas même la semaine de 35 heures du gouvernement socialiste à la fin des années 1990).

Les dirigeants du syndicat pur et dur de la CGT sont toujours convaincus que les réformes doivent être abandonnées. Photo: .

La CFDT réformiste, la plus grande fédération syndicale de France, a besoin d’une victoire symbolique sur le gouvernement – mais surtout sur son ennemi ancestral la CGT. Il doit prouver que sa politique d’engagement belligérant mais constructif apporte plus d’avantages que le non-engagement belligérant.

La CFDT approuve l’essentiel de la réforme. Il doit revendiquer un triomphe quelconque sur le projet de «l’âge pivot» de 64 ans, lorsque les pensions complètes s’appliqueraient à partir de 2027. Il pourrait encore réussir

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a déclaré que l’âge du pivot, ou quelque chose de similaire, est essentiel pour éviter un trou noir de plusieurs milliards d’euros dans le nouveau système de retraite d’État unifié. Il a besoin d’une victoire symbolique pour préserver la crédibilité d’une réforme qui a déjà été rongée par des concessions spéciales aux policiers, pompiers, camionneurs, infirmières et autres.

Une solution semblait être en vue avant la reprise des pourparlers entre le gouvernement et les syndicats lundi. Le trou noir financier serait étudié par une conférence de toutes les parties plus tard ce mois-ci.

La percée n’a pas pu se concrétiser. Le Premier ministre a insisté sur le fait que l’âge pivot doit être sur la table de conférence au début. Le chef de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré qu’il devait être retiré au préalable (bien qu’il semble avoir suggéré plus tôt qu’il pourrait l’accepter sous une forme modifiée).

Ce qui est en jeu ici – les voyageurs en train et en métro qui souffriront seront ravis d’entendre – est plus abstrait que réel. L’âge officiel de la retraite en France est de 62 ans, mais la retraite réelle moyenne est déjà de 63 ans. Elle devrait atteindre 63 ans et demi avant que l’âge proposé de 64 ans ne devienne loi en 2027.

Les chances sont que le Premier ministre M. Philippe et le chef de la CFDT M. Berger trouvent une forme de mots – peut-être lors de la prochaine réunion vendredi – qui leur offrira une sorte de victoire.

Les partis les plus à gauche du parti du président Emmanuel Macron, La République en Marche, en ont déjà marre du Premier ministre pour avoir importuné la CFDT (qu’ils considèrent comme un allié indispensable). Le président Macron, qui a fait campagne pour la réforme en 2017, reste sphinx et inhabituellement silencieux.

Qu’en est-il alors des syndicats les plus militants? La France, à son éternelle difficulté, n’a pas de fédération syndicale ou «TUC». Elle compte huit fédérations syndicales de saveurs politiques différentes, de la CFTC catholique au trotskyste SUD, en passant par l’ex-communiste CGT.

La CGT et le SUD affirment que les grèves sont une bataille contre un complot «ultra-capitaliste» visant à détruire le système de retraite de l’État français au nom des copains de Macron dans le secteur des retraites privées. Vraiment? À l’écoute de leurs membres, il est difficile de savoir où finit la ferveur révolutionnaire sincère et où l’hypocrisie égoïste commence.

La majeure partie de la grève réelle des cinq dernières semaines – impliquant seulement 0,1% de la main-d’œuvre française – est venue de cheminots et de métro bénéficiant de régimes de retraite privilégiés subventionnés par d’autres contribuables. Les conducteurs ferroviaires, par exemple, peuvent prendre leur retraite à 52 ans avec environ 3 000 € par mois, soit le double de la pension moyenne.

Dans le cadre des concessions déjà accordées par le gouvernement, tous les conducteurs ferroviaires de plus de 32 ans, les trois quarts du total, conserveront ces avantages. D’autres seront indemnisés.

Cela ne suffit pas, disent les syndicats militants. La réforme doit être abandonnée. Leur objectif est de vaincre et d’endommager Macron.

Alors que le nombre de grévistes diminue, de nombreuses lignes de train et de métro ont rouvert. Photo: .

La CGT et d’autres comptent sur une participation massive lors de la troisième grande journée de marche, ou «journée d’action» nationale, demain. Ils espèrent également que le blocus des raffineries de pétrole cette semaine entraînera la misère des automobilistes. Ils prévoient un nouveau souffle pour les grèves de décoloration des chemins de fer et du métro parisien.

Rien de tout cela ne semble probable.

Le leader de la CGT, Philippe Martinez – dont la moustache héroïque lui donne l’apparence d’un Daily Mail identikit d’un patron syndical français – prévoit une résurgence post-nouvel an du nombre de grévistes du rail et du métro. Le taux de grève a à peine évolué, passant de 6,2% à 6,8% des effectifs de la SNCF, contre plus de 30% au début du mois de décembre.

Les syndicats militants espèrent également que la détermination du gouvernement sera sapée par le militantisme renouvelé de militants improbables, des avocats aux infirmières. Une forte dispersion de personnes dans diverses professions se joint à la grève cette semaine pour tenter de défendre leurs propres régimes de retraite d’État bien financés.

Le taux de participation aux marches de demain sera important.

Si les chiffres à l’échelle nationale sont inférieurs aux deux «journées d’action» avant Noël (800 000 le 5 décembre), le gouvernement pourrait être encouragé à offrir peu de concessions vendredi. D’un autre côté, un taux de participation élevé peut inciter Macron à ordonner au PM de conclure un accord.

Paradoxalement, le plus grand bénéficiaire serait alors la CFDT modérée, qui snobe les marches de demain (mais pourrait rejoindre une autre journée d’action samedi).

Voici une prédiction hasardeuse: le différend est sur le point de se régler en désordre; il faudra peut-être encore plusieurs semaines avant que la France ne revienne à la normale.

Quelle façon de diriger un pays. Est-ce grève docteur? Oui, mais pas sérieux.