Analyze célébrant le Tour de France 2020 en août

Les organisateurs de la 107e édition de la Grande Boucle étudient des alternatives à l’annonce du gouvernement français de ne pas autoriser les événements de masse avant juillet en raison de Covid-19.

Si ce n’est pas juillet, c’est août, mais c’est …

Le Tour de France 2020 il a un plan b, après le gouvernement français a annoncé qu’il ne permettra pas événements massifs jusqu’en juillet, en raison de Covid-19, donc l’ultime joute cycliste serait reporté au mois d’août, car il était prévu de 27 juin au 19 juillet.

Donc avant ce panorama, les organisateurs analysent pour effectuer la joute en août, bien que le présence de fans à chacune des étapes ou même que ceux-ci sont réduits.

“Tous les aspects allant des étapes, du départ de la course et bien sûr à la présence de fans ”les organisateurs ont déclaré aux médias locaux.

La course sur route la plus prestigieuse au monde s’était accroché à la date d’origine, mais avant la Propagation de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement gaulois, il ne reste plus qu’à le supprimer de la date.

Un autre point à considérer est la préparation des coureurs, car avant la pandémie, ils ont cessé de s’entraîner à l’extérieur et avoir des courses en blanc et se mettre en forme à la joute française, Vous devez avoir au moins cinq joutes de préparation.

“Les équipes doivent arriver dans les meilleures conditions, vos coureurs avec un bon rythme et cela prend du temps“Ils ont déclaré.

Ce sera dans les semaines à venir que la direction Tour de France 2020.

(Avec des informations de Notimex)