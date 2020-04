Au Liban, un rassemblement contre COVID-19 a été organisé

Des militants au Liban ont organisé une manifestation dans des voitures particulières dans le contexte de la session législative du Parlement, l’action est associée au mécontentement du public face à l’aggravation de la crise économique et au manque de travail.

Jusqu’à présent, les réseaux sociaux ont fait état de petits convois dans différentes parties de Beyrouth et de sa banlieue. Les militants mènent l’action dans le respect des règles établies par l’actuel régime d’urgence épidémiologique (mobilisation civile) dans la lutte contre le coronavirus. Tous les participants portent des masques médicaux et les voitures sont équipées de numéros d’État, qui se terminent par des numéros pairs, dont le mouvement n’est autorisé par le ministère de l’Intérieur que les mardis, jeudis et samedis.

Selon les mêmes participants du «mouvement populaire», une telle action s’inscrit dans la continuité du mouvement antigouvernemental de masse qui a débuté le 17 octobre contre la politique économique des autorités et la corruption, qui a conduit le pays à une profonde crise financière et économique. crise, privant un grand nombre de citoyens de leur emploi et de leurs moyens de subsistance.

Il y a quelques jours, contrairement au régime d’urgence, plusieurs manifestations de masse ont eu lieu dans la ville de Tripoli au nord du Liban. Les manifestants sont restés sur la place centrale même après les couvre-feux, exigeant que les autorités prennent les mesures nécessaires et «empêchent les gens de mourir de faim».

De son côté, le Parlement libanais a déplacé ses réunions de mercredi au Palais de l’UNESCO pour des raisons sanitaires et épidémiologiques. La raison en était l’espace plus grand, car la salle au sein du parlement lui-même est assez petite.

Les députés du peuple devraient examiner aujourd’hui et au cours des deux prochains jours un certain nombre de projets de loi, dont une amnistie générale, des lois relatives à l’économie et au secteur financier, notamment la suppression du secret bancaire des comptes des déposants.

La grave crise économique et financière a déclenché des manifestations antigouvernementales massives qui ont commencé le 17 octobre et deux semaines plus tard, au milieu des troubles, le gouvernement de Saad Hariri a démissionné. Les mouvements populaires et certains grands partis politiques n’ont pas soutenu la nouvelle composition ministérielle formée fin janvier, dirigée par Hassan Diyab, affirmant qu’il était aussi politisé que le gouvernement précédent et incapable de sortir le pays de la crise.

Les mesures introduites par les dirigeants libanais en mars pour lutter contre le coronavirus ont encore exacerbé les tensions sociales et économiques. Le régime de mobilisation civile, en place depuis le 16 mars, se poursuit jusqu’au 26 avril. Le Liban continue d’être complètement isolé du monde extérieur, avec la fermeture de son aéroport international, de ses ports maritimes et de ses frontières terrestres. Les institutions publiques, les entreprises privées, les cafés et les restaurants ne fonctionnent pas dans le pays. À partir de 19 h à 5 heures du matin des couvre-feux ont été instaurés. Le trafic de transport est limité. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus, selon les données officielles, a atteint 677 personnes.

Netanyahu a promis de créer un gouvernement pour lutter contre le coronavirus